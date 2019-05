Tělové mokasíny

Větu „Nejsem tak bohatá, abych si mohla pořizovat levné věci” si jako čerstvá vyznavačka minimalismu nemusíte hned tetovat na předloktí, ale měla by se vám v mysli vybavit pokaždé, když zatoužíte po extra výhodném páru bot. Z podobné koupě budete mít radost většinou maximálně jednu sezonu, nejpozději poté se nová obuv rozpadne nebo vyjde z kurzu. Raději investujte do ověřené značky, kvalitního materiálu a nadčasového designu. Mokasíny v nude odstínu upotřebíte i za deset let.

Letní šaty

Takzvané „malé černé“ představovat určitě nemusíme. Hodí se téměř na každou společenskou akci, lichotí všem věkovým kategoriím a pokud mají správný střih, vykouzlí dokonalou siluetu i plnoštíhlé postavě. Takový poklad ze skříně rozhodně nevyhazujte. Neméně důležitý je ovšem i výběr letních šatů. Košilovou variantu v maxi délce oceníte do práce i na večírek. Stačí si jen vyhrát se zajímavými doplňky.



Nenápadný šperk

Proč mít ve šperkovnici dvacatery náušnice z bižuterie, která zoxiduje a zešedne nejen při kontaktu s vodou, ale i při běžném nošení? Rozumnějším nápadem je pořízení doplňku z pravého zlata nebo stříbra. Pokud jej neztratíte, vydrží vám celý život. Momentálně se nosí geometrické tvary a drobné velikosti. Pro milovnice minimalismu jsou absolutním must have.



Elegantní kabelka

Kabelka je výrazným prvkem celého outfitu, a tak se nevyplatí její výběr podceňovat, ani na ní šetřit. Ve své výbavě nemusíte mít všechny typy a barvy, které jsou k dispozici v obchodech. Rozhodněte se pro neutrální přírodní tón, jejž unosíte k nejvíce věcem. Jestliže chodíte často na večírky, bankety či jiné slavnostní události, nesmí vám ale chybět psaníčko nebo malá taštička přes rameno.



Černý křivák

Možná je pro vás překvapením, že stálicí v minimalistickém šatníku by měl být i tak dominatní rockerský prvek, jakým je kožený křivák. Ale vzhledem k tomu, že se drží na výsluní již několik dekád, můžeme jej začít považovat za nesmrtelný a populární trend. Bundu z umělotiny budete muset po chvíli vyměnit, pravá kůže je poněkud spolehlivější investicí.