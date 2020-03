Skloubit pracovní a rodinný život nemusí být pro mnohé ženy vždy jednoduché. Své o tom ví i Sylva, která si v životě sáhla až na dno. Prošla těžkou nemocí, ale uzdravila se a přehodnotila svůj pohled na život.

„Měla jsem těžké období. V práci jsem při úrazu přišla o článek prstu a nemohla jsem pokračovat. O několik měsíců později mi navíc lékaři diagnostikovali rakovinu vejcovodů,“ vzpomíná.Velkou oporou jí v té době byly ženy kolem ní. „Jen díky podpoře dcery a babičky se mi povedlo postavit se zpět na vlastní nohy,“ říká Sylva.

Nikdy není pozdě…

Po rekonvalescenci jí však trvalo delší dobu vrátit se do pracovního života. „Vzhledem k mému věku bylo téměř nemožné najít kvalifikovanější práci. Po dlouhém hledání jsem však dostala příležitost v Amazonu. Mám kolem sebe skvělé kolegy a práce tady mě opravdu baví,“ popisuje dnes třiašedesátiletá Sylva svůj návrat do běžného života. A co víc, rozhodla se, že se začne učit anglicky.

Přenést se přes vnitřní pochybnosti o sobě samé může být často prvním krokem k úspěchu. Své o tom ví i Ivana, která v Amazonu pracuje jako bezpečnostní manažerka. „Často jsem měla v kolektivu, kterému dominovali muži, strach vyjádřit svůj názor, abych se nezesměšnila,“ přiznává.

…najít v sobě sílu

I jí se podařilo najít sílu se přes to přenést. „Přestala jsem se hlídat a analyzovat, co si o mně ostatní myslí. A snažím se o to kdykoliv, když s někým mluvím,“ popisuje Ivana a dodává: „Už se nebojím cokoliv říct nahlas nebo se zeptat, když něčemu nerozumím.“

Dnešní den patří všem ženám na světě, tak ho nezapomeňte oslavit a dopřejte si, co máte nejraději.