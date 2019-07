Dlouhé šaty patří k nutné letní garderobě. Pokud je ještě nemáte, protože se bojíte, že by vám neslušely, vyvedeme vás z omylu. Maxi délky jsou lichotivé, nesmírně pohodlné a praktické. Stačí si jen umět vybrat ten správný model pro vaše křivky. To vás právě teď naučíme. Byla by škoda ošidit se o tak stylový kousek.