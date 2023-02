Mira Košťálková žije od narození v pražském Braníku a jak sama říká, nedokázala by žít ani pracovat jinde. Celou svou energii věnuje právě téhle čtvrti a lidem, kteří zde žijí. „Mám svůj mikrosvět ve svých sousedech. Čím je jich víc, tím větší je to síla,“ směje se Mira, která ve své kavárně Periferie Café podporuje místní fotografy, výtvarníky, spisovatele, nadšence do jógy i milovníky kávy nebo skvělých dortů. „Tady se vše odehrává. Nabalují se na nás zákazníci, kteří smýšlejí stejně jako my. Skrze kávu dáváme lidem okamžitou radost do života a skrze projekty se je snažíme propojit a povzbudit, aby se v téhle krásné čtvrti cítili dobře.“ Během covidu tu otevřela i farmářský obchůdek a nedávno začala pro obyvatele Braníku točit podcasty – o kom jiném než o svých sousedech, třeba Davidu Vávrovi nebo Alici Kavkové, propagátorce retroher. Původně snila o tom, aby podcast poslouchal každý druhý obyvatel Braníku. Pak ale došla k názoru, že je důležité, aby ho slyšeli ti správní lidé. „Sám za sebe není člověk ničím, ale když se obklopí správnými lidmi, vykvete a oni kvetou s ním. Je to jako infekce, ale v tom nejpozitivnějším slova smyslu.“

Zpátky ke kořenům

O podobnou věc usiluje i Marie Horáková. Rodačka z Drahanské vrchoviny pomáhá sousedům hledat jejich kořeny a podporuje je v soběstačnosti. „Pokud se má region udržet, musí být soběstačný a místní musí držet při sobě,“ myslí si Marie, která ukazuje bohatství regionu hostům rodinné Chalupy u Šrámků i místním a vytváří tu příležitosti pro pomalý turismus. „Jsme ve stínu Macochy, ale zdejší kraj nabízí mnohem víc pokladů. Mým snem je, aby tu lidé zůstali déle, ochutnali regionální potraviny, seznámili se s místními výrobci a farmáři a objevovali třeba zaniklé středověké osady, kterých tu máme desítky.“ Marie začala kvůli tomu spolupracovat například s Muzeem Blanenska a ráda by sem přilákala i další odborníky.

Podle psycholožky Ivany Štefkové jsou to právě malé lokální sítě, které drží svět pohromadě. „Společně sdílený prostor, například v rámci obce nebo čtvrti, umožňuje získávat dostatek zpětné vazby, nabízí příležitost adaptovat se a inovovat. Jsme to my, kdo si tvoří představu, jak bude naše komunita v budoucnosti vypadat. A jsme to my, kdo za tento proces odpovídá.“ Lidé jako Mira nebo Marie jsou podle Ivany Štefkové těmi, kteří dokážou komunitu rozhýbat, ukazovat ostatním směr a být jim oporou.

Aby mladí neodcházeli

O svůj region pečuje i Irena Kubicová z Českého Švýcarska. Přestěhovala se sem před 16 lety, vybudovala tu s manželem populární penzion Bohemian Cottage, po celém kraji je známá jako lektorka jógy a aktuálně dává nejvíc energie do projektu Region young friendly, prostřednictvím kterého podporuje mladé aktivní lidi. Během předchozích charitativních projektů a konferencí totiž zjistila, že jsou v Českém Švýcarsku aktivní především lidé jejího věku nebo starší. „A začalo mě přirozeně zajímat, co mladí dělají, jací jsou, co si myslí, co by chtěli? Proč je nikde ve veřejném prostoru není vidět?“ směje se Irena. „Proč odcházejí? A co potřebují pro to, aby tu zůstali nebo se rádi vraceli?“ Nakonec se rozhodla přizvat je ke spolupráci. „Došlo mi, že mladí nepotřebují, abych pro ně vymýšlela aktivity. Potřebují příležitosti, pozornost, podporu a zájem.“ Na listopad chystá Irena konferenci na téma udržitelného cestovního ruchu a ochrany přírody a k přípravě pozvala i tři místní mladé lidi ve věku 15 až 24 let. Začala také točit podcasty, ve kterých zpovídá právě mladou generaci z regionu, a vymyslela i celoroční video soutěž pro mladé.

Na mladou generaci se zaměřila i Lucie Hasilová z Vodňan, která učí děti správně číst – tedy vytáhnout z textu potřebné informace a vnímat obsah toho, co čtou. Původně pracovala jako fyzioterapeutka a sociální pracovnice. Během rodičovské dovolené ale dostala chuť dělat něco pro své okolí. Díky ní vzniklo ve Vodňanech třeba dětské hřiště a také pomohla místní knihovně se získáním dotace na přestavbu dvorku. V knihovně nakonec začala pracovat a momentálně dělá všechno pro to, aby byly zdejší děti čtenářsky gramotné. Během 8 lekcí se děti z vodňanské základní školy budou učit číst rychleji, rozšiřovat své zrakové pole a hledat v textu informace, jaké potřebují. „Zkušený čtenář si čtenářskou strategii vytvoří sám. Nezkušený k tomu nedospěje nikdy. Naším cílem je, aby čtení začalo děti více bavit. Zároveň ten, kdo umí dobře pracovat s textem, bývá i studijně úspěšnější.“ Pro teenagery zároveň Lucie vymyslela podvečerní knihovnický kvíz.

Silnější hybatelky

Mira, Marie, Irena a Lucie se sešly v programu Silnější hybatelé, který se snaží podporovat lidi jako ony. Tedy někoho, kdo má skvělá nápad a chuť zlepšovat své okolí, ale občas mu chybí praktické znalosti nebo kvůli svému nezdolnému úsilí dospěje až k vyhoření. Podle Andrey Studihradové z České spořitelny, která za Silnějšími hybateli stojí, je k nezaplacení mít ve svém okolí takového hybatele. „Právě on bývá tím prvním, kdo si všimne, že něco nefunguje. A hned přijde s nápady, co by šlo zlepšit. Jedním z cílů Silnějších hybatelů je přimět účastníky, aby se dokázali podívat na to, co všechno zvládají. A aby poznali, v čem potřebují pomoc a jak si o ni mají říct, aby ta jejich nakažlivá energie nevyhasla. Dokud člověk sám nezažije, jak ho tři našlapané měsíce mohou posunout, neuvěří.“

Mira se tak díky programu naplno pustila do podcastů. Marie se naučila lépe propojit komunitní a podnikatelské aktivity. Irena si právě v průběhu Silnějších hybatelů uvědomila, že mladí nepotřebují, aby pro ně něco dělala, ale aby je pozvala ke spolupráci. A Lucie původně přišla do programu s nápadem vytvořit online médium pro teenagery, ale dospěla k názoru, že to je zatím příliš velké sousto – a pustila se pro začátek do čtenářských lekcí a knihovnického kvízu.

Dokážeme víc?

Pokud byste se chtěla pustit do rozhýbávání svého okolí i vy, můžete začít postupně. Pozvěte sousedy z domu na společné grilování, ukliďte spolu ulici nebo si vytvořte ve vnitrobloku záhonek. Třeba zjistíte, že máte kolem sebe stejně naladěné lidi a z jednorázové akce se stane akce pravidelná, do které se postupně zapojí i další lidé. A pokud se budete chtít pustit do větších aktivit, podívejte se na program Dokážeme víc, za kterým stojí Česká spořitelna společně s Nadací Via.

Podle velikosti zamýšleného projektu můžete zažádat o grant – od mikrograntu do 20 000 Kč až po půlmilionový grant, který přijímá žádosti do 13. března 2023. „Vztahy na lokální úrovni jsou tím nejcennějším, do čeho můžeme investovat, aby se nám dobře žilo. Náš program nabízí nástroje, které v obci pomohou sousedské vztahy podpořit, a finance, díky kterým si lidé společně vytvoří místo k setkávání,“ vysvětluje Andrea Studihradová z České spořitelny. Hana Morávková z Nadace Via dodává: „Nadace Via společně s Českou spořitelnou dlouhodobě podporuje aktivní lidi a projekty, které mění život okolo nás a zlepšují sousedské vztahy. Pomáháme nejen finančně. Každý tým také dostane k ruce zkušeného konzultanta, který mu pomůže například s organizací plánovacích setkání. Pro realizační týmy také připravujeme vzdělávací semináře a propojujeme je s účastníky předchozích úspěšných projektů.“

Jestli to tedy také chcete pořádně rozhýbat, mrkněte na www.dokazemevic.cz.