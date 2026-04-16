Rádi byste vypadali svěže, odpočatě a hezky? Když je vám dvacet, jde to skoro samo. Ovšem jakmile překročíte čtyřicítku, začnou se vám na obličeji objevovat hlubší vrásky, otoky i kruhy pod očima. Co teď?
Většina žen to řeší úprkem do kosmetických salonů a nakupováním drahých elixírů mládí. My také známe jeden osvědčený, navíc je úplně zadarmo!
Už jste někdy slyšeli o masážích hlavy? Možná to nevíte, ale stav vašich svalů a šlach v oblasti hlavy má přímý vliv na kondici vaší pokožky. Vyzkoušejte proto pět stimulačních masáží temene, zátylku, uší a čela. Podpoří prokrvení, pevnost a zdravou barvu obličeje. A to není vše! Pokud si masáž dopřejete pravidelně, povzbudíte tak výživu vlasových folikulů, a tím pádem i rychlejší růst vlasů.
Na masážích je skvělé, že je můžete dělat prakticky kdekoliv (doma, v práci) a kdykoliv. Stačí jen chvíle denně a hned budete vypadat o pár let mladší.
Jemné tření
Jaké části hlavy se to týká: Vlasové linie na čele.
Jak na to: Zakryjte si rukama obličej. Prsty přiložte na vlasovou linii, tam, kde vám na čele začínají kořínky vlasů. Pomalu bříšky prstů pohybujte nahoru a dolů. Do masáže zkuste zapojit i lehký stisk nebo jemné kroužení proti směru hodinových ručiček. Věnujte zvýšenou pozornost oblastem hlavy, kde pocítíte bolest.
Doba trvání: 30 až 40 sekund.
Hra na přetahovanou
Jaké části hlavy se to týká: Temene na pravé a levé straně.
Jak na to: Přiložte dlaně k temeni hlavy. Sevřete do nich vlasy tak, abyste je drželi v pěsti. Palci se opřete o místo nad ušima. Postupně vytahujte kštici směrem vzhůru. Poté nakloňte hlavu dopředu, aby se zvýšilo napětí mezi vlasy a pokožkou. Nakonec kružte dlaněmi po kůži proti směru hodinových ručiček.
Doba trvání: 30 až 40 sekund.
Dvě proti sobě
Jaké části hlavy se to týká: Temene a zátylku – přesně toho místa, kde bývá vlasová pěšinka uprostřed.
Jak na to: Levou rukou uchopte vlasy, které jsou uprostřed zátylku, do pravé ruky zase sevřete kštici uprostřed čela a na temeni. Oba proudy vlasů vytahujte proti sobě nahoru. Nakonec zase zakružte dlaněmi na hlavě proti směru hodinových ručiček.
Doba trvání: 30 až 40 sekund.
Zádová záležitost
Jaké části hlavy se to týká: Zadní části krku a spodní části hlavy, zátylku na levé a pravé straně.
Jak na to: Uchopte vlasy za ušima. Jemně je vytahujte směrem nahoru co nejdéle, pak lehce kružte dlaněmi po hlavě proti směru hodinových ručiček.
Doba trvání: 30 až 40 sekund.
Krátká masáž zad
Jaké části hlavy se to týká: Oblasti zátylku a krku.
Jak na to: Přiložte prsty na zátylek a „pročesávejte“ ho jimi směrem dolů, občas zkuste o něco víc přitlačit. Nakonec zátylek namasírujte krouživými pohyby rukou proti směru hodinových ručiček.
Doba trvání: 30 až 40 sekund.
Článek vznikl pro speciál časopisu Tina XXS Štíhlá a fit.