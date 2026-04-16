Masáže proti vráskám jsou super. Výsledkem budou i pevné vlasy

I obyčejný dotek rukou dokáže větší zázraky než drahý pleťový krém. Přesvědčte se sami a dopřejte si denně rychlou masáž hlavy.
Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Rádi byste vypadali svěže, odpočatě a hezky? Když je vám dvacet, jde to skoro samo. Ovšem jakmile překročíte čtyřicítku, začnou se vám na obličeji objevovat hlubší vrásky, otoky i kruhy pod očima. Co teď?

Většina žen to řeší úprkem do kosmetických salonů a nakupováním drahých elixírů mládí. My také známe jeden osvědčený, navíc je úplně zadarmo!

Už jste někdy slyšeli o masážích hlavy? Možná to nevíte, ale stav vašich svalů a šlach v oblasti hlavy má přímý vliv na kondici vaší pokožky. Vyzkoušejte proto pět stimulačních masáží temene, zátylku, uší a čela. Podpoří prokrvení, pevnost a zdravou barvu obličeje. A to není vše! Pokud si masáž dopřejete pravidelně, povzbudíte tak výživu vlasových folikulů, a tím pádem i rychlejší růst vlasů.

Na masážích je skvělé, že je můžete dělat prakticky kdekoliv (doma, v práci) a kdykoliv. Stačí jen chvíle denně a hned budete vypadat o pár let mladší.

Jemné tření

Jaké části hlavy se to týká: Vlasové linie na čele.

Jak na to: Zakryjte si rukama obličej. Prsty přiložte na vlasovou linii, tam, kde vám na čele začínají kořínky vlasů. Pomalu bříšky prstů pohybujte nahoru a dolů. Do masáže zkuste zapojit i lehký stisk nebo jemné kroužení proti směru hodinových ručiček. Věnujte zvýšenou pozornost oblastem hlavy, kde pocítíte bolest.

Doba trvání: 30 až 40 sekund.

Hra na přetahovanou

Jaké části hlavy se to týká: Temene na pravé a levé straně.

Jak na to: Přiložte dlaně k temeni hlavy. Sevřete do nich vlasy tak, abyste je drželi v pěsti. Palci se opřete o místo nad ušima. Postupně vytahujte kštici směrem vzhůru. Poté nakloňte hlavu dopředu, aby se zvýšilo napětí mezi vlasy a pokožkou. Nakonec kružte dlaněmi po kůži proti směru hodinových ručiček.

Doba trvání: 30 až 40 sekund.

Dvě proti sobě

Jaké části hlavy se to týká: Temene a zátylku – přesně toho místa, kde bývá vlasová pěšinka uprostřed.

Jak na to: Levou rukou uchopte vlasy, které jsou uprostřed zátylku, do pravé ruky zase sevřete kštici uprostřed čela a na temeni. Oba proudy vlasů vytahujte proti sobě nahoru. Nakonec zase zakružte dlaněmi na hlavě proti směru hodinových ručiček.

Doba trvání: 30 až 40 sekund.

Zádová záležitost

Jaké části hlavy se to týká: Zadní části krku a spodní části hlavy, zátylku na levé a pravé straně.

Jak na to: Uchopte vlasy za ušima. Jemně je vytahujte směrem nahoru co nejdéle, pak lehce kružte dlaněmi po hlavě proti směru hodinových ručiček.

Doba trvání: 30 až 40 sekund.

Krátká masáž zad

Jaké části hlavy se to týká: Oblasti zátylku a krku.

Jak na to: Přiložte prsty na zátylek a „pročesávejte“ ho jimi směrem dolů, občas zkuste o něco víc přitlačit. Nakonec zátylek namasírujte krouživými pohyby rukou proti směru hodinových ručiček.

Doba trvání: 30 až 40 sekund.

Článek vznikl pro speciál časopisu Tina XXS Štíhlá a fit.

Umírněná Schillerová a přísná Malá. Jak se oblékají političky vládních stran

Alena Schillerová, Taťána Malá, Zuzana Mrázová

Od posledních parlamentních voleb brzy uběhne půl roku. Nazrál tedy čas, abychom novou vládu zhodnotili – tentokrát ovšem ne z politického, nýbrž z módního hlediska. A protože pánové toho mnoho...

Lži, podvody a noční hody. Matěj se finále Extrémních proměn málem nedočkal

Matěj se do Extrémních proměn přihlásil na apel svých rodičů, kteří už...

Matěj se do Extrémních proměn přihlásil na apel svých rodičů, kteří už prý nevěděli, jak syna přesvědčit, aby zhubl. Zavalitý mladý muž se zadýchával i při pomalé chůzi, vleže měl tep 110. Stalo se...

Chybí vám kolagen? Třináct běžných potravin, které podpoří jeho tvorbu

Zdroje bílkovin v potravinách.

Kolagen se stal synonymem mladistvého vzhledu a pružné pleti, ale neméně důležitý je pro zdraví kloubů, kostí či svalů. S věkem ho ubývá – do určité míry však jeho tvorbu můžeme podpořit. Stačí na...

Jaro láká ukázat nožky. Zkuste čtveřici outfitů s tou nejkrásnější sukní

Není třeba splňovat stereotyp krásy, abyste mohla vynést světlou květovanou...

Odkládáme kalhoty, ve kterých jsme přečkaly zimu, a už nedočkavě ze skříně vytahujeme sukně, bez nichž není dámský šatník nikdy úplný.

Jíte je běžně, ale mohou škodit. 30 rizikových potravin nejen pro alergiky

Ilustrační fotografie

Alergie na potraviny a různé intolerance jsou stále častější. Některé složky stravy patří mezi silné alergeny, jiné mohou zhoršovat trávení nebo vyvolávat histaminové či pseudoalergické reakce. Tady...

16. dubna 2026

Blížence zraní mlčení, Lvy zase ponížení. Intimní karamboly podle horoskopu

Ilustrační snímek

Nejhlubší study a traumata vznikají často v dětství, v předchozích partnerských vztazích či v intimních chvílích. Okamžiky, kdy nás někdo zahanbil, pomluvil nebo se nám vysmál. Různá znamení...

16. dubna 2026

Hádky, slzy i 141 kilo dole. Marie a Luděk z Extrémních proměn chtějí dítě

Marie a Luděk jsou velcí fanoušci fotbalového klubu Baník Ostrava. Nadšeně...

Marie a Luděk jsou velcí fanoušci fotbalového klubu Baník Ostrava. Nadšeně sledují každý zápas. V minulosti se tyto večery neobešly bez pochutin a sladkých limonád. Když se připočetlo minimum pohybu,...

16. dubna 2026

Rituály jsou jako kotva v chaosu. Pomáhají nám být psychicky odolnější

ilustrační snímek

Naše psychická odolnost nevzniká v krizích, ale v každodenních návycích. Malé rituály, které si dopřáváme, nás kotví v nejisté době chaosu a překotných změn. Udělejte si na ně čas a plánujte je do...

15. dubna 2026

Umírněná Schillerová a přísná Malá. Jak se oblékají političky vládních stran

Alena Schillerová, Taťána Malá, Zuzana Mrázová

Od posledních parlamentních voleb brzy uběhne půl roku. Nazrál tedy čas, abychom novou vládu zhodnotili – tentokrát ovšem ne z politického, nýbrž z módního hlediska. A protože pánové toho mnoho...

15. dubna 2026

Od všímavosti přes skenování těla po vědomé dýchání. Jak dopřát hlavě klid

Ilustrační snímek

Neustálý spěch, množství informací a starostí dokážou člověka snadno zahltit. Jednoduchá práce s pozorností pomůže snížit stres a vrátit do každodenního života víc klidu.

15. dubna 2026

Alergie na vzestupu. Doma si dejte pozor na vysávání i větrání, říká lékař

MUDr. Tomáš Slisz

Alergie dnes trápí stále více lidí – a zdaleka nejde jen o pylovou sezonu. Významnou roli hraje i prostředí našich domovů, kde se hromadí prach, roztoči a další alergeny. Jak upozornil v online...

15. dubna 2026

Myslela jsem, že jsem vyčerpaná. Ve skutečnosti šlo o roztroušenou sklerózu

Ilustrační fotografie

Začalo mě brnět tělo, motala se mi hlava a viděla jsem rozostřeně. Šla jsem za neurologem a ten mi řekl, že za tím bude zřejmě namožení a vyčerpání. Nakonec se ale ukázalo, že mám roztroušenou...

14. dubna 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Trpíte syndromem podvodníka? Není vždy důvod o sobě pochybovat, věřte si

Dobrý sex jednou týdně je jako pomyslná elixír života.

Nejspíš to také znáte... Občas se necítíte ve své kůži a začnete o sobě a o svých schopnostech pochybovat. A to už je jen krůček k tomu, abyste začali sami sebe vidět „pokřivenou optikou“.

14. dubna 2026

Osobní inventura jako kompas. Jakým směrem se vydat ve dvaceti či v padesáti

Premium
Ilustrační snímek

Děláme ji běžně v práci a občas i doma, ve skříni či v knihovně. Sami sebe ale často řešíme za pochodu, pozdě, případně vůbec. Přitom právě pravidelná a poctivá bilance toho, jak jsme na tom se...

14. dubna 2026

