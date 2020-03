Olejíčky s omlazujícím efektem Jsou přírodní, voňavé a výživné. Zpříjemní vám cestu za mladším vzhledem. Používejte je jako regeneraci nebo místo krémů. Kokosový

Co umí: Zklidňuje, vyživuje a regeneruje podrážděnou pleť. Nouzově se dá použít i jako odličovač. Kupujte si jenom panenský kokosový olej, který je lisovaný zastudena. Obsahuje nejvíce vitaminů. Použití: Nejlepší je ho použít po sprše, kdy je pleť nahřátá, čistá a póry jsou otevřené. Aplikace je jednoduchá – stačí trochu oleje rozehřát v prstech a vklepat do pokožky. Obzvlášť dobře funguje jako přírodní oční krém. Arganový

Co umí: Podporuje tvorbu elastenu a kolagenu C v pleti, díky tomu je velkým bojovníkem proti vráskám. Pomáhá i při ekzému, akné nebo lupénce. Použití: Olejíček nanášejte prsty na osušenou pleť. Použijte ale jen velmi malé množství, například tři kapky. Zanechá pleť vláčnou, s jemným mastnějším filmem. Dýňový

Co umí: Díky vysokému obsahu zinku je vhodný pro problematickou pleť. Rychle ji regeneruje a pomáhá předcházet vzniku pupínků, akné nebo „černých teček“. Použití: Nejlépe funguje jako verze nočního krému. Zkrátka si ho před spaním vmasírujte do očištěné pleti a nechte zaschnout. Makadamiový

Co umí: Tenhle olejíček z ořechů makadamie je bohatý na vitamin A, B, E a minerály (zinek, selen). Regeneruje pleť a je velmi účinný proti mimickým vráskám. Použití: Výhodou tohohle olejíčku je, že po sobě nezanechává mastný film. Proto ho můžete použít jako denní anti-aging krém (krém proti vráskám). Z hroznových jadérek

Co umí: Hydratuje pleť, a zabraňuje tak rychlému stárnutí. Ideální je pro suchou, zralou či unavenou pleť. Pokud chcete, můžete ho půjčit i partnerovi při holení – brání poškození pleti ostrými břity. Použití: Odstraňte make-up a naneste trochu oleje na tvář. Skvělé je, že olejíček je velmi dobře vstřebatelný a nezanechá pocit lepkavosti.