Svůj odstín si najde každá

Zkusit můžete například tekutý make-up True Match od L’Oréal Paris. Nabízí širokou škálu teplých, studených i neutrálních odstínů, takže je téměř nemožné, aby vám alespoň jeden nevyhovoval. Kromě tónu pleti make-up zohledňuje i její podtón. To on představuje určující prvek, jaká barva se k vám hodí a jaký odstín make-upu sluší právě vám, neboť je trvalý a během života se nemění, ať jste opálená či ne. Váš podtón může být studený, teplý nebo neutrální. Díky těmto vlastnostem True Match dokáže pleť dokonale sjednotit a přitom působit zcela nenápadně. Tvář po nalíčení vypadá skvěle, jakoby byla bez chybičky už od přírody. A jak je to možné?

Krášlí i pečuje

Renovovaná formule make-upu True Match obsahuje speciální mikropigmenty, které dokáží dokonale splynout s přirozeným tónem pleti. Stačí nanést jedinou vrstvu a mistrně zamaskuje barevné odchylky či drobné nedostatky tváře. True Match ale pokožku nejen krášlí, také ji zároveň hydratuje a poskytne jí vitamin E, jenž jako antioxidant ochrání buněčné membrány před volnými radikály. Další důležitou složkou přípravku je kyselina pantotenová. Má hojivé účinky, zlepšuje kvalitu kůže a předchází dermatologickým problémům.

Tip:

Jemná, krémová textura make-upu True Match se díky směsi olejů výborně roztírá, proto jej klidně můžete nanášet prsty nebo kosmetickým štětcem. Houbička k aplikaci příliš vhodná není, neboť by mohla nasát příliš mnoho produktu. Nalíčení by vám mělo vydržet po celý den, neboť make-up je odolný vůči dotekům a nestírá se.