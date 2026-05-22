Luxusní kolagenová emulze je to pravé pro vzpruhu a regeneraci.

Kolagenová emulze vám nesmí chybět
Pleťová kolagenová emulze s elastinem The One Collagen Emulsion byla speciálně vyvinuta pro pleť, která potřebuje okamžitou vzpruhu a regeneraci. Mezi hlavní složky patří zpevňující kolagen, elastin, který udržuje pružnost a elasticitu, vitamín E, glycerin, lecitin, urea a retinol, oblíbená omlazující forma vitamínu A. Emulze má příjemnou gelovo-krémovou konzistenci a je ideální ji nanášet vždy ráno a večer. Pro maximální efekt po aplikaci použijte navíc krém s hadím jedem The One Snake Cream.
Jaké jsou účinky kolagenové emulze?
Ø Intenzivní hydratace, kterou pleť opravdu pocítí
Kolagen má schopnost vázat vodu a pomáhá pleť udržet dlouhodobě hydratovanou. Výsledkem je jemnější, hladší a „šťavnatější“ vzhled bez pocitu pnutí.
Ø Viditelné zlepšení pevnosti a pružnosti pokožky
Kolagen je spolu s elastinem základní složkou mezibuněčné hmoty. Kolagen tvoří přirozenou výztuž pleti a zpevňuje ji, klíčovou rolí elastinu je udržení mladistvé elasticity a pružnosti pokožky. Ta pak nepůsobí unaveně ani ochable, ale svěže a vypnutě.
Ø Vyhlazení vrásek a zpomalení stárnutí
Pravidelná péče s kolagenem pomáhá redukovat drobné vrásky a zároveň působí jako prevence vzniku dalších. Pleť je opticky hladší a sjednocená.
Ø Regenerace a podpora buněčné aktivity
Kolagenová emulze nepůsobí jen na povrchu. Podporuje přirozenou aktivitu kožních buněk, čímž napomáhá přirozené regeneraci a celkovému zlepšení kvality pleti.
Emulze je ukrytá v patentovaném kelímku
Kolagenovou emulzi dostanete v kelímku s patentovanou airless technologií nanášení „touch & slide“. Aplikujete ji jednoduchým pohybem prstu bez nutnosti otevření. Nedochází tak ke kontaktu se vzduchem a emulzi neohrozí ani jakákoli kontaminace.
Produkty Asombroso najdete na webu www.asombroso.cz, parfémy a kosmetiku i v parfumeriích FAnn.