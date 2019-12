Život zprostředkovaný na sociálních médiích se často zdá mnohem hezčí a tak nějak zářivější, než je ve skutečnosti. „Holka od vedle”, do které bychom to nikdy neřekli, je najednou neskutečná kočka, kamarádčina snídaně je na pohled neskonale chutná a zdravá a slunce svítí…často to ale není úplně pravda. Dotyčný nebo dotyčná prostě umějí cvaknout hezkou fotku a navrch použít ten správný filtr. Fakt je ten, že se na to pak hezky kouká.