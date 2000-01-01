náhledy
Len byl roky považován za přírodní materiál pro „hipíky“. Šaty, které vidíte na modelce, vás ale vyvedou z omylu. Minišaty inspirované vojenskou kazajkou vypadají nesmírně stylově a hodí se pro ženy se štíhlou postavou, kterou obepnou. Cena 1199 Kč
Autor: Zara
Košilové šaty jsou sázka na jistotu pro každou ženu bez ohledu na typ postavy. Rukávy maskují povalené paže a opasek se postará po o vytvoření siluety. Prodyšný len zvýrazníte zemitým odstínem a decentním tropickým vzorem. K tomu se skvěle hodí slaměný klobouk nebo boty s podpatkem z přírodního materiálu. Měly by mít neutrální barvu. Cena 1690 Kč
Autor: Tchibo
Nedovedeme si představit pohodlnější kousek na léto, než je volná lněná sukně. S žehlením se netrapte, podobně ležérním kouskům totiž uvolněný pomačkaný vzhled sluší. Volný střih zaručí vzdušnost a dokonalé pohodlí a do praktických kapes se vejde vše potřebné. Cena 1999 Kč
Autor: s. Oliver
Tento outfit je do horkého počasí přímo stvořený. Chladí, odvádí z těla vlhkost a nepohlcuje pachy, takže se nemusíte bát nepříjemného odéru. Lněné bermudy klasického střihu (zvlášť ty, jejichž délka sahá ke kolenům) můžete nosit do práce i na volný čas. Záleží jen na správném kombinování a volbě obuvi. Cena 1699 Kč
Autor: s. Oliver
Lněné oblečení nemusí být jen v přírodních odstínech. Sluší mu i mnohem výraznější barvy! Splývavé dlouhé šaty klasického střihu sluší každé postavě a hodí se takřka na všechny příležitosti, stačí obměnit doplňky. Cena 999 Kč
Autor: Reserved
Do kanceláře, s vyhrnutými rukávy přes šaty nebo tílko místo saka, na pláži jako stylový přehoz přes plavky... Volnější lněnou košili zkrátka v létě unosíte na tisíc příležitostí! Tmavě modrý odstín je univerzální a hodí se ke všemu. Cena 1499 Kč
Autor: Lindex
Že lněné oblečení nemůže vypadat elegantně? Z omylu vás vyvede toto minimalistické letní sako. Můžete ho nosit k šatům i kalhotám, a když jej převážete páskem, může vám nahradit elegantní top do práce. Vyzkoušejte ho! Cena 979 Kč
Autor: H&M
Lněné košile jsou sice náročnější na žehlení, protože se snadno mačkají, ale v šatníku mají nezastupitelné místo. Bílá volná košile se hodí ke všemu, je prodyšná, na pokožce chladí a i v největších vedrech působí elegantně. Cena 479 Kč
Autor: H&M
Zapomeňte na džíny nebo nohavice ze syntetických materiálů. Na dovolené i během náročného pracovního dne oceníte žluté lněné kalhoty. Modelce to v nich sluší na podpatcích, ale stejně šik budou i placaté sandálky. Cena 649 Kč
Autor: Bonprix