Jak všichni milovníci půvabné postavičky krtečka dobře vědí, z pohádky o jeho kalhotkách se dozvíme i celý proces vzniku vytouženého modelu: od pěstování modrokvěté rostlinky až po přišití velkých kapes.
Neškodí seznámit se lnem i lněnými tkaninami podrobněji, protože pak můžete ještě lépe ocenit jejich dobré vlastnosti.
Oblečení ze lnu či lněných směsí propouští vzduch, v horku chladí (v chladu naopak mírně hřeje), dobře saje pot a rychle schne. Hodí se i pro alergiky a lidi s citlivou kůží. Je také velmi pevné a dlouho vydrží.
Jak vidíte, samé plusy, pokud byste snad hledali nějaké zápory, tak možná jen to, že se lněné oblečení mačká, ovšem trocha ležérnosti už dnes nese punc stylovosti.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.