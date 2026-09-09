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Len není jen pro krtečka. Chladí, saje pot a v šatníku vám dlouho vydrží

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Kalhoty, cena 249 Kč

Kalhoty, cena 249 Kč | foto: Bonprix

Kalhoty, cena 799 Kč
Vestička, cena 679 Kč
Midisukně, cena 899 Kč
Šaty, cena 2999 Kč
11 fotografií
Vzpomínáte, jakou radost měl krteček, když „ke kalhotkám tkám z pevné lněné látky přišel“? Lněná móda má spoustu skvělých vlastností, navíc je teď hodně trendy, tak se vyplatí do ní zainvestovat. V šatníku vám totiž vydrží hodně dlouho.

Jak všichni milovníci půvabné postavičky krtečka dobře vědí, z pohádky o jeho kalhotkách se dozvíme i celý proces vzniku vytouženého modelu: od pěstování modrokvěté rostlinky až po přišití velkých kapes.

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Neškodí seznámit se lnem i lněnými tkaninami podrobněji, protože pak můžete ještě lépe ocenit jejich dobré vlastnosti.

Oblečení ze lnu či lněných směsí propouští vzduch, v horku chladí (v chladu naopak mírně hřeje), dobře saje pot a rychle schne. Hodí se i pro alergiky a lidi s citlivou kůží. Je také velmi pevné a dlouho vydrží.

Jak vidíte, samé plusy, pokud byste snad hledali nějaké zápory, tak možná jen to, že se lněné oblečení mačká, ovšem trocha ležérnosti už dnes nese punc stylovosti.

Kalhoty, cena 799 Kč
Vestička, cena 679 Kč
Midisukně, cena 899 Kč
Šaty, cena 2999 Kč
11 fotografií

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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