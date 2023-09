Jak se líčí zralé dámy? Známe triky pro dospělou pleť

Podívejte se večer po odlíčení do zrcadla. Nejspíš vám neuniklo, že s věkem pleť bledne, barva rtů je méně výrazná, odstín pokožky jde víc do šeda, v kůži, která ztrácí měkkou tkáň, se dělají přirozené propadliny. Veselé to není, ale rozhodně kvůli tomu nemusíte házet flintu do žita. Když přizpůsobíte i aplikační techniku plus výběr produktů, není problém se přímo božsky nalíčit.

Make-up

Základ budete potřebovat lehce reflektující a rozhodně ne těžký. Takový, který šikovně zamaskuje vrásky, ale přitom se do nich nevpije, a zbaví vás mdlého zabarvení pleti. Měl by umět zakrýt drobné skvrnky, stíny či zvýšenou pigmentaci. Určitě nevolte matující druh, jen by umocnil povadlost tváře.

Pudr

Pudr musí být lehký, pozor– nikdy ne perleťový. Použít by se měl jen v minimálním množství, jinak se usadí ve vráskách a přidá vám léta. Nanášejte ho labutěnkou či velkým štětcem, vždy ale z pomůcky otřepte přebytek líčidla. Na okolí očí vezměte jen malý štěteček, tím předejdete tomu, aby se pudr dostal do drobných vrásek v této oblasti.