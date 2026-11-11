Následování kterých trendů už po pětatřicítce nevypadá stejně dobře jako ve dvaceti?
S přibývajícím věkem musíme počítat s tvorbou vrásek i působením gravitace. Vyplatí se proto pleť trochu podpořit kvalitní péčí a pomocí líčení vytvářet efekt optického liftingu. Škodit může přemíra výrazných barev a třpytek, ale taky příliš matný vzhled. Pozor si dejte například i na trend boyfriend blush, kdy se tvářenka nanáší poměrně nízko na tváře. Tento způsob aplikace může opticky stahovat kontury obličeje dolů.
V kurzu je velmi matná pleť, výrazné konturování, nebo naopak extrémně lesklá „glass skin“. Co z toho sluší zralejší pokožce?
Řiďte se heslem, že méně je více. Základem je kvalitní péče, dostatečná hydratace, rozjasňující make-up a správně zvolený odstín tvářenky. Ostré kontury nebo přílišný lesk naopak zbytečně zdůrazňují nedokonalosti. Já jsem si oblíbila řadu Hyper Real od M·A·C a make-up Luminous Silk od značky Giorgio Armani.
Platí stále pravidlo „od určitého věku žádné třpytivé stíny, tmavá rtěnka či výrazné obočí“?
To jsou už překonané mýty. S věkem přirozeně světlá obočí, ztrácí se kontura rtů a oční víčka mírně klesají. Při výběru líčení je proto nutné vnímat, které z těchto změn se týkají právě vás, a podle toho make-up přizpůsobit, abyste si spíš neuškodily. Existují ženy, kterým tmavší rtěnky v kombinaci se sofistikovaným, čistým líčením neskutečně sluší. A pokud jde o nejlepší okamžitý lifting? Tím je vždy precizně zvýrazněné a doplněné obočí.
Máte nějaké konkrétní tipy na produkty?
Například gel na obočí Benefit 24-Hour Brow Setter chloupky krásně vyčeše a vytvoří přirozený liftingový efekt. Tvářím dodá svěží barvu tekutá tvářenka Rare Beauty Soft Pinch – stačí jí opravdu málo a neskutečně drží. Krásných rtů dosáhnete pomocí Lip Oil Balm od Clarins, nepřekonatelný je například odstín Cherry.
Které trendy ze sociálních sítí vypadají skvěle na fotce či videu, ale v běžném životě můžou působit nepřirozeně?
Většinu těchto trendů nemám v běžném líčení moc ráda. Často je vytvářejí influenceři, kteří se snaží šokovat, dělat něco jinak, a hlavně velmi dobře vědí, jak se natočit a v jakém světle se ukázat, aby jim výsledek co nejvíce slušel. V reálném životě je ale podobné líčení často nenositelné. Výrazné konturování, silný baking s pudrem nebo výrazné kontury kolem rtů naživo často působí spíš jako maska.
Pro ženy po pětatřicítce jsou podle vás zjevně důležitější věci než následovat trendy. Co byste jim poradila?
Následovat a vnímat především sebe. Trendy se mění a ve skutečnosti nám sluší jen některé z nich. Rozzářená a pěstěná pokožka, dobře zvolené odstíny barev a respekt k měnícímu se obličeji jsou klíčem k tomu, aby vám to slušelo teď i za dvacet let.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.