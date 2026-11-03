Oteklým víčkům nebo napuchlému obličeji pomůže chladivý obklad, vychlazené kosmetické polštářky nebo chladivý masážní nástroj, například gua sha či obličejový roller.
Vždy ale pracujte jemně, bez zbytečného tlaku. A zapomeňte na led přímo z mrazáku – extrémní chlad může citlivou pokožku podráždit.
Malý rituál
Zkuste rychlou masáž. Stačí několik jemných tahů od středu obličeje směrem ven a dolů ke krku. Důležité je netahat za pokožku a použít nějaký kluzký přípravek, aby masáž nebyla zbytečně agresivní.
Bez hydratace to nejde
Skvělými hydratačními pomocníky jsou přípravky například s kyselinou hyaluronovou, glycerinem nebo panthenolem.
Máte-li pleť suchou, hodí se výživnější krém. Nesnažte se nanést co nejvíce produktů, ale vybírejte ty, které vaší pokožce skutečně vyhovují.
Něco pro oční okolí
Hydratační oční krém zjemní suchost a pomůže pokožce kolem očí, aby vypadala (a byla) hladší. Stačí malé množství přípravku, které jemně vklepete bříškem prsteníčku do očního okolí.
Líčeníčko, líčení
Potřebujete-li rychlý optický efekt, sáhněte po korektoru lehké textury, která se dobře přizpůsobí pleti. Příliš silná vrstva může zvýraznit jemné linky a suchá místa.
Lehký tónovací krém nebo hydratační make-up pomohou sjednotit barevnost pokožky, jemně růžová či broskvová krémová tvářenka dodá svěží vzhled. Pomůže i trocha rozjasňovače na horní partie lícních kostí.
Co raději nedělat?
Ranní pohotovost není nejvhodnější chvíle pro experimenty – nové přípravky, intenzivní peelingy nebo silné aktivní látky, na které pleť není zvyklá. Mohou ji podráždit a její vzhled ještě zhoršit.
Dvě rady na závěr
Svěží vzhled neznamená dokonalost. Někdy stačí víc hydratace, jindy pár promyšlených tahů při líčení. Ale především: hleďte na sebe do zrcadla o něco laskavěji, bez přemrštěně kritických pohledů.
Pokud se unavený vzhled pleti opakuje častěji, zaměřte se také na kvalitu spánku, pravidelný denní rytmus, dostatečný pitný režim, pestrou stravu a odbourávání stresu.
Pleť odráží nejen vaši kosmetickou péči, ale i celkový životní styl. Svou roli může hrát také genetika, alergie, podráždění, léky nebo některé zdravotní potíže. Pokud jsou otoky výrazné, přetrvávají nebo se objeví náhle, je namístě poradit se s lékařem.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.