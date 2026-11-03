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Rychlá ranní pomoc? Vykouzlete svěží vzhled za pár minut na celý den

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  4:30
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
9 fotografií
Ráno zazvoní budík, zamíříte do koupelny, podíváte se do zrcadla a místo odpočaté pleti uvidíte zašedlý tón, kruhy pod očima, otoky, drobné nedokonalosti. Naštěstí existuje pár triků, které mohou pomoci rychle získat svěžejší vzhled.

Oteklým víčkům nebo napuchlému obličeji pomůže chladivý obklad, vychlazené kosmetické polštářky nebo chladivý masážní nástroj, například gua sha či obličejový roller.

Vždy ale pracujte jemně, bez zbytečného tlaku. A zapomeňte na led přímo z mrazáku – extrémní chlad může citlivou pokožku podráždit.

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Malý rituál

Zkuste rychlou masáž. Stačí několik jemných tahů od středu obličeje směrem ven a dolů ke krku. Důležité je netahat za pokožku a použít nějaký kluzký přípravek, aby masáž nebyla zbytečně agresivní.

Bez hydratace to nejde

Skvělými hydratačními pomocníky jsou přípravky například s kyselinou hyaluronovou, glycerinem nebo panthenolem.

Máte-li pleť suchou, hodí se výživnější krém. Nesnažte se nanést co nejvíce produktů, ale vybírejte ty, které vaší pokožce skutečně vyhovují.

Něco pro oční okolí

Hydratační oční krém zjemní suchost a pomůže pokožce kolem očí, aby vypadala (a byla) hladší. Stačí malé množství přípravku, které jemně vklepete bříškem prsteníčku do očního okolí.

Líčeníčko, líčení

Potřebujete-li rychlý optický efekt, sáhněte po korektoru lehké textury, která se dobře přizpůsobí pleti. Příliš silná vrstva může zvýraznit jemné linky a suchá místa.

Lehký tónovací krém nebo hydratační make-up pomohou sjednotit barevnost pokožky, jemně růžová či broskvová krémová tvářenka dodá svěží vzhled. Pomůže i trocha rozjasňovače na horní partie lícních kostí.

Co raději nedělat?

Ranní pohotovost není nejvhodnější chvíle pro experimenty – nové přípravky, intenzivní peelingy nebo silné aktivní látky, na které pleť není zvyklá. Mohou ji podráždit a její vzhled ještě zhoršit.

Dvě rady na závěr

Svěží vzhled neznamená dokonalost. Někdy stačí víc hydratace, jindy pár promyšlených tahů při líčení. Ale především: hleďte na sebe do zrcadla o něco laskavěji, bez přemrštěně kritických pohledů.

Pokud se unavený vzhled pleti opakuje častěji, zaměřte se také na kvalitu spánku, pravidelný denní rytmus, dostatečný pitný režim, pestrou stravu a odbourávání stresu.

Pleť odráží nejen vaši kosmetickou péči, ale i celkový životní styl. Svou roli může hrát také genetika, alergie, podráždění, léky nebo některé zdravotní potíže. Pokud jsou otoky výrazné, přetrvávají nebo se objeví náhle, je namístě poradit se s lékařem.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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