Letní koncert si zaslouží dokonalé líčení. S našimi tipy to svedete

Kosmetická taštička, kterou si berete na výpravu, by neměla praskat ve švech. Lepší je vzít s sebou více multifunkčních líčidel a samozřejmě odlehčené přípravky určené na léto.

Místo make-upu použijte BB krém s ochranným faktorem proti sluníčku, bronzerem si vykouzlete barvičku „jako po opalování“. Nanášejte jej krátkým štětcem s jemným vlasem všude tam, kde dosáhne slunce, tedy na čelo, lícní kosti, hřbet nosu i krk. Pak jej můžete využít i místo očních stínů.

Pohled do krásna

Oči zkuste nejdřív lehce přepudrovat, odmastí se a stíny budou lépe držet. Ani řasám to neuškodí, budou pak vypadat hustější. Pro slunečné dny jsou lepší práškové oční stíny, zejména když se delší dobu nemůžete upravit. Krémové mají tendenci klouzat a kumulovat se v rozhraní pohyblivého a pevného víčka, práškové toto nedělají.

Jestli vám oční okolí zdobí vrásky, používejte matné stíny, protože třpytky (a některé zářivé odstíny) by vrásky ještě zdůraznily. Matné a světlejší stíny budou tedy pro tuto příležitost ideální, oko projasní.

Pokud víte, že při pobytu na slunci máte tendenci slzet a líčidla se vám pak rozpíjí, pořiďte si speciální kosmetiku pro alergiky, která je k pokožce nejšetrnější. Neobsahuje parfémy a škodlivé alergeny, rozdíl třeba u řasenky poznáte hned. Ale pozor, ne každá přírodní dekorativní kosmetika je zároveň hypoalergenní – i přírodní složky mohou dráždit.

Nezbytná rtěnka

I kdybyste náhodou někde zapomněla taštičku se šminkami, rtěnku mít musíte. Spíš než lesklou, která se stejně většinou nepěkně rozpíjí do vrásek, volte hydratační, pozor však na to, aby nebyla moc mastná, tudíž i méně stabilní. Pro suché rty bývá optimální kombinace matné rtěnky a lesku na rty. A to i proto, že déle vydrží, což se může hodit.

Mimochodem, pokud si chcete opticky přidat na plnosti rtů, jak je to nyní v módě, přirozeně se to povede, když budete používat světlé barvy rtěnek a následně lesk.