Letošní rok je rokem plným kosmetických a výživových trendů.

Jaké jsou ty nejžhavější nám prozradila retail and media manažerka společnosti International Medical Expert Yekaterina Afanasyeva.

Od jemných žlutých tónů po sytě oranžovou. Oblékněte se do barevné palety večerní oblohy, ve které budete zářit nejen na romantickém rande.

Příběh Anety: Náš vztah už je jen šeď a rutina. Mám se s přítelem rozejít?

Svého současného přítele jsem poznala na střední škole, když jsme se spolužačkami z ekonomky chodily na praxi do jedné firmy v našem městě. Mně tehdy bylo 16 let, jemu 22. Byla to láska na první...