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Léto je období stvořené pro šaty. Vyberte si dokonalý střih i trendy vzory

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Červené, cena 549 Kč

Červené, cena 549 Kč | foto: Bonprix

Šalvějové, cena 2499 Kč
Barefoot sandály, cena 3200 Kč
Saténové, cena 2349 Kč
Náušnice, cena 99 Kč
16 fotografií
A my je s potěšením nosíme též. Ty letošní letní šaty jsou ženské, hravé, v zajímavých barevných kombinacích a s efektně rafinovanými detaily. Které budou vaše nejoblíbenější?

Důležitý je (nejen) u letních šatů nejen vhodně zvolený střih, který si pohraje se siluetou postavy a vyzdvihne přednosti, schová drobné nedostatky – vážně to lze.

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Přednost mají především příjemné lehké materiály, které šatům dodávají volnost, pohyb a rozvernost.

Vybírat můžete ze šatů jednobarevných, třeba i pro léto v nezvyklých odstínech, nebo vzorovaných. Vzorům klasicky vévodí květiny, i ty exotické, geometrické i divoce abstraktní tvary. Ve velké oblibě jsou teď zvířecí vzory (zebry, krávy, šelmy), pusťte je i na letní šaty.

Vhodně zvolenými doplňky můžete outfit s letními šaty ještě navíc posunout k dokonalosti. Dobře vybírejte nejen barvu, ale i tvary a styl. Doplňky by měly mít stejnou náladu jako šaty. Nebo zaexperimentujte a zvolte styl zcela opačný. Když se to povede, obdiv je zaručený.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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