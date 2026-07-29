Důležitý je (nejen) u letních šatů nejen vhodně zvolený střih, který si pohraje se siluetou postavy a vyzdvihne přednosti, schová drobné nedostatky – vážně to lze.
Přednost mají především příjemné lehké materiály, které šatům dodávají volnost, pohyb a rozvernost.
Vybírat můžete ze šatů jednobarevných, třeba i pro léto v nezvyklých odstínech, nebo vzorovaných. Vzorům klasicky vévodí květiny, i ty exotické, geometrické i divoce abstraktní tvary. Ve velké oblibě jsou teď zvířecí vzory (zebry, krávy, šelmy), pusťte je i na letní šaty.
Vhodně zvolenými doplňky můžete outfit s letními šaty ještě navíc posunout k dokonalosti. Dobře vybírejte nejen barvu, ale i tvary a styl. Doplňky by měly mít stejnou náladu jako šaty. Nebo zaexperimentujte a zvolte styl zcela opačný. Když se to povede, obdiv je zaručený.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.