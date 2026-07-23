Vlasy jsou často označovány za vizitku krásy i zdraví. Co se na jejich kvalitě během léta nejvíc podepisuje?
Největší měrou je ovlivňuje kombinace slunce, vysokých teplot, chlorované nebo slané vody a celkové dehydratace. UV záření narušuje jejich ochrannou vrstvu, takže ztrácejí lesk, pružnost i barvu. Často taky dochází k vysušení délek a větší lámavosti. Důležité je vnímat je podobně jako pleť – v létě potřebují ochranu, hydrataci a lehkou cílenou péči.
Jak poznám, že jsou oslabené a potřebují změnu péče nebo regeneraci?
Typickým signálem je ztráta lesku, suché nebo třepivé konečky, větší cuchání a pocit, že účes nedrží tvar a nefunguje styling. Často bývají zatížené zimní péčí, působí unaveně a bez života. V takové chvíli je ideální dopřát jim refresh – lehčí střih, odstranění poškozených konečků a změnu rutiny směrem k hydrataci a posílení vlasového vlákna. Nejde jen o nápravu, ale o vytvoření zdravého základu, ze kterého pak vychází celý výsledný look.
Pomůže návštěva kadeřníka?
Určitě. Právě jsem se vrátila ze školení kadeřníků na londýnské Toni&Guy Academy, odkud jsem si přivezla nové trendy i precizní techniky střihů. Je zajímavé sledovat, jak velký rozdíl dokáže udělat správně zvolený střih a detailní práce s tvarem účesu – často vlasům vrátí lehkost, pohyb a zdravější vzhled ještě dřív, než sáhneme po výraznější regeneraci.
Které nejčastější chyby lidé v létě v péči o vlasy dělají, aniž by si uvědomovali, že jim škodí?
Velmi časté je, že lidé chrání pokožku SPF produkty, ale na vlasy zapomínají. Další chybou bývá časté mytí agresivními šampony po koupání, používání horkých nástrojů na už vysušené vlasy nebo dlouhodobé stahování do pevného culíku. Mnoho lidí na nich taky nechává sůl nebo chlor bez opláchnutí čistou vodou. Výsledkem je oslabení struktury a ztráta vitality. Letní péče by měla spočívat spíš v prevenci než v následné záchraně.
Do jaké míry ovlivňuje životní styl kvalitu vlasů?
Značně. Vlasy rychle reagují na dehydrataci, nedostatek živin i dlouhodobý stres. V létě je důležité myslet nejen na kosmetiku, ale i na vnitřní rovnováhu – dostatek vody, kvalitní stravu bohatou na vitaminy a omezení nadměrné tepelné zátěže. Pobyt na slunci je přirozeně krásný a dodává energii, ale bez ochrany může vlasy oslabovat podobně jako pokožku.
Co by měla obsahovat ideál ní letní pečující rutina?
Měla by být jednoduchá, ale konzistentní. Základem je jemný hydratační šampon, lehký kondicionér a pravidelné použití masky na obnovu vlhkosti. Důležitá je taky ochrana před UV zářením a teplem, například za pomoci leave-in produktů nebo ochranných sprejů.
Omezte zbytečné přehřívání a více pracujte s přirozenou texturou. Krásné vlasy jsou zkrátka ty, které působí zdravě, pohyblivě a přirozeně a nejsou přetížené produkty nebo stylingem.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.