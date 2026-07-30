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Když vlasy chtějí na dovolenou. Tyto letní tipy a produkty jim prospějí

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Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Unsplash

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
11 fotografií
Balíte se na dovolenou a chystáte si i kosmetiku. Kolik s sebou berete vlasových produktů? Skoro žádné, spoléháte na to, co najdete v hotelovém pokoji, nebo – hrůza pomyslet – budete na vlasy používat sprcháč či mýdlo? Na to, prosím, rovnou zapomeňte.

Kdyby mohly vaše vlasy mluvit, určitě by řekly, že nemají léto rády. Nemůžeme se jim divit. Musejí odolávat náporu slunečních paprsků, suchému větru, mořské či chlorované vodě v bazénech, klimatizaci a podobně. To vše může mít za následek jejich nadměrné vysoušení, krepatění, ztrátu lesku či pružnosti, blednutí barvy, třepení konečků a podobně.

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Používat produkty s SPF, když jdeme na slunce, už je pro spoustu lidí běžnou záležitostí, ale se sun ochranou vlasů je to slabší. Přitom vhodně zvolená aktuální péče o vlasy a prevence potíží rozhodují o tom, v jaké kondici najdeme své kadeře na začátku podzimu.

A napravovat letní vlasová poškození může potom být velmi náročným a úmorným během na dlouhou trať.

Stačí nastříkat

Ochranné spreje zvyšují odolnost vlasů před slunečními paprsky i před škodlivým chlórem z bazénů a agresivní mořskou vodou. Omezují jejich vysoušení a blednutí, dodávají jim hydrataci, lesk, pružnost i regeneraci, brání jejich lámání, snižují krepatění, zvyšují odolnost vlasů proti vnějším vlivům.

Můžete je používat na mokré i suché vlasy, neoplachují se. Věřte, že jejich pořízení není zbytečná investice, a určitě pro ně najděte místo ve svém letním zavazadle.

Šisují i řasy a obočí

I pro naše řasy a obočí znamená léto horkou zkoušku – bere jim totiž barvu i sílu. Nedivme se proto, že na konci léta marně hledáme kontury obočí.

Řasám slunce zas vyšisuje konečky, takže je opticky zkrátí. Pokud si řasy a obočí barvíte, UV záření bleskově ničí i umělé barvivo. To je přesně ten důvod, proč vám obočí v létě tak často hází nehezké rezavé či šedivé odlesky.

Obočí i řasy se také začínají lámat a je jasné, že potřebují vydatnou výživu a regeneraci, aby ten nápor a zátěž zvládly v pohodě a na konci léta nebyly „neviditelné“.

8 letních rad:

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  • Nejjednodušší ochranou vlasů a pokožky hlavy před sluncem jsou pokrývky hlavy. Nikdy je ale nenasazujte na mokré vlasy.
  • Pozor také na nevhodný materiál klobouků či šátků. Může způsobit přehřívání vlasů, zapařování a nadměrné pocení. Vede to k oslabení kořínků, nadměrnému maštění a lámání. Problémy může způsobit i mechanické tření nebo přílišné stažení vlasů pod pokrývkou hlavy.
  • Pravidelně používejte ochranné vlasové přípravky, které budou bariérou před nepříznivými letními vlivy.
  • Než namočíte vlasy v moři nebo bazénu, propláchněte je čistou sladkou vodou. Díky tomu nasáknou méně soli, chlóru i nečistot. Důkladně je propláchněte také po koupání.
  • Po náročném letním dni na slunci u vody nebo při aktivním pohybu vlasy umyjte šetrným šamponem a určitě ošetřete hydratační maskou nebo kondicionérem.
  • Ušetřete teď vlasy náročného stylingu. Omezte tepelné úpravy vlasů, jako je fénování, žehlení nebo kulmování. Používejte méně stylingových přípravků.
  • Používejte vlasové doplňky bez kovových částí. Ty vlasy tlačí a trhají, na slunci se rozpalují a mohou tak kadeřím uškodit.
  • Dodržujte pitný režim a pestrou stravu plnou vitaminů (C, skupiny B, E, D) a důležitých látek (zinku či železa).

Mastí se vám vlasy?

I když letní podmínky vlasy a vlasovou pokožku především vysušují, může se objevit i nadměrné maštění. Mimořádná tvorba mazu bývá reakcí na vnitřní i vnější faktory, od hormonálních změn přes stres až po nevhodnou kosmetiku.

„Pokožka hlavy se tímto způsobem snaží chránit, ale výsledek je opačný. Vlasy jsou zatížené, bez objemu a vlasové kořínky nemohou správně fungovat,“ vysvětluje Lenka Kašpaříková z trichologické kliniky Clinical Hair&Health.

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11 fotografií

Maz je pro vlasy důležitý – chrání je, dodává jim pružnost a lesk. Pokud je ho ale příliš, začne se hromadit ve vlasových folikulech a tím bránit přístupu živin ke kořínkům. To se postupně projeví oslabením vlasů, zhoršenou kvalitou a v některých případech i zvýšeným vypadáváním.

Je důležité pokožku nejen zbavit nadměrného mazu, ale především ji nevysušit a nepodráždit. Základem šetrného odmaštění vlasů je peeling, který ne pomáhá odstranit nahromaděný maz, odumřelé buňky i zbytky stylingových přípravků. Peeling a další péče pomáhají obnovit rovnováhu, zklidnit podráždění a podpořit správnou funkci mazových žláz. Každý typ mazotoku má jinou příčinu, proto je důležitá správná diagnostika. S tou pomůže tricholog.

„Neexistuje jedno univerzální řešení. Každá pokožka reaguje jinak, proto je individuální přístup zásadní. Správně nastavená péče navíc vždy kombinuje vnější a vnitřní přístup,“ dodává tricholožka Lenka Kašpaříková.

Zářící letní účes

K oblíbeným letním účesům stále patří nedbalé plážové vlny. „Po umytí do vlasů aplikujte vlasový sprej, prosušte je i vlasovou pokožku fénem a ještě trochu vlhké je zapleťte do copu. Po dosušení sluncem vlasy rozpusťte a přirozené „beach waves“ jsou na světě. Na závěr doporučuji dodat trochu texturizačního spreje a kapku olejíčku či hydratačního séra do konečků vlasů,“ radí kadeřník Jakub Čejchan z Pragsalonu.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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