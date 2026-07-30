Kdyby mohly vaše vlasy mluvit, určitě by řekly, že nemají léto rády. Nemůžeme se jim divit. Musejí odolávat náporu slunečních paprsků, suchému větru, mořské či chlorované vodě v bazénech, klimatizaci a podobně. To vše může mít za následek jejich nadměrné vysoušení, krepatění, ztrátu lesku či pružnosti, blednutí barvy, třepení konečků a podobně.
Používat produkty s SPF, když jdeme na slunce, už je pro spoustu lidí běžnou záležitostí, ale se sun ochranou vlasů je to slabší. Přitom vhodně zvolená aktuální péče o vlasy a prevence potíží rozhodují o tom, v jaké kondici najdeme své kadeře na začátku podzimu.
A napravovat letní vlasová poškození může potom být velmi náročným a úmorným během na dlouhou trať.
Stačí nastříkat
Ochranné spreje zvyšují odolnost vlasů před slunečními paprsky i před škodlivým chlórem z bazénů a agresivní mořskou vodou. Omezují jejich vysoušení a blednutí, dodávají jim hydrataci, lesk, pružnost i regeneraci, brání jejich lámání, snižují krepatění, zvyšují odolnost vlasů proti vnějším vlivům.
Můžete je používat na mokré i suché vlasy, neoplachují se. Věřte, že jejich pořízení není zbytečná investice, a určitě pro ně najděte místo ve svém letním zavazadle.
Šisují i řasy a obočí
I pro naše řasy a obočí znamená léto horkou zkoušku – bere jim totiž barvu i sílu. Nedivme se proto, že na konci léta marně hledáme kontury obočí.
Řasám slunce zas vyšisuje konečky, takže je opticky zkrátí. Pokud si řasy a obočí barvíte, UV záření bleskově ničí i umělé barvivo. To je přesně ten důvod, proč vám obočí v létě tak často hází nehezké rezavé či šedivé odlesky.
Obočí i řasy se také začínají lámat a je jasné, že potřebují vydatnou výživu a regeneraci, aby ten nápor a zátěž zvládly v pohodě a na konci léta nebyly „neviditelné“.
8 letních rad:
Mastí se vám vlasy?
I když letní podmínky vlasy a vlasovou pokožku především vysušují, může se objevit i nadměrné maštění. Mimořádná tvorba mazu bývá reakcí na vnitřní i vnější faktory, od hormonálních změn přes stres až po nevhodnou kosmetiku.
„Pokožka hlavy se tímto způsobem snaží chránit, ale výsledek je opačný. Vlasy jsou zatížené, bez objemu a vlasové kořínky nemohou správně fungovat,“ vysvětluje Lenka Kašpaříková z trichologické kliniky Clinical Hair&Health.
Maz je pro vlasy důležitý – chrání je, dodává jim pružnost a lesk. Pokud je ho ale příliš, začne se hromadit ve vlasových folikulech a tím bránit přístupu živin ke kořínkům. To se postupně projeví oslabením vlasů, zhoršenou kvalitou a v některých případech i zvýšeným vypadáváním.
Je důležité pokožku nejen zbavit nadměrného mazu, ale především ji nevysušit a nepodráždit. Základem šetrného odmaštění vlasů je peeling, který ne pomáhá odstranit nahromaděný maz, odumřelé buňky i zbytky stylingových přípravků. Peeling a další péče pomáhají obnovit rovnováhu, zklidnit podráždění a podpořit správnou funkci mazových žláz. Každý typ mazotoku má jinou příčinu, proto je důležitá správná diagnostika. S tou pomůže tricholog.
„Neexistuje jedno univerzální řešení. Každá pokožka reaguje jinak, proto je individuální přístup zásadní. Správně nastavená péče navíc vždy kombinuje vnější a vnitřní přístup,“ dodává tricholožka Lenka Kašpaříková.
Zářící letní účes
K oblíbeným letním účesům stále patří nedbalé plážové vlny. „Po umytí do vlasů aplikujte vlasový sprej, prosušte je i vlasovou pokožku fénem a ještě trochu vlhké je zapleťte do copu. Po dosušení sluncem vlasy rozpusťte a přirozené „beach waves“ jsou na světě. Na závěr doporučuji dodat trochu texturizačního spreje a kapku olejíčku či hydratačního séra do konečků vlasů,“ radí kadeřník Jakub Čejchan z Pragsalonu.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.