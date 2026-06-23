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Manuál letní péče o vlasy. Hydratační zábaly si připravíte i doma


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Ilustrační snímek | foto: Archiv Marionnaud

Léto je čas radosti, ale pro naše vlasy je to období „přežití“. Jak lze předejít problémům a vlasy chránit?

Ostré slunce, slaná voda i chlor z bazénů zvládnou z lesklé hřívy udělat „suchou slámu“ během pár dnů. Vlasy ztrácejí vlhkost, krepatí se a barva bledne. Jak jim dodat vzpruhu a užít si léto naplno?

Přirozené způsoby péče o vlasy, ať už z bylinek, ovoce, olejů či třeba vajec, nemají chybu. Jsou vyzkoušené, prověřené a oblíbené. Kromě toho, že vyživí a ošetří vlasy, působí příznivě i na pokožku hlavy. Můžete je směje kombinovat s běžným mytím šamponem. Prostě si jen tak čas od času dopřejte vlasový zábal nebo přeliv z ingrediencí, které máte doma.

Vlasové zábaly

Chce to jen mít více času, zábal vaše vlasy krásně vyživí, ozdraví, zacelí a dodá jim lesk. Vlasové zábaly patří na čistě umyté vlasy bez kondicionéru. Surovinu (obvykle to bývá nějaký olej nebo na kaši rozmixované ovoce apod.) vmasírujte a vetřete do vlasů i vlasové pokožky.

Vlasy pak zabalte do potravinové fólie a ještě do ručníku (upevněte ho jako turban) a nechte působit třeba 20 minut, ale klidně i tři hodiny podle toho, kolik máte času. Pak vlasy znovu umyjte šamponem, opláchněte, pročešte a nechte volně uschnout bez fénování. Zábal však můžete nechat působit a vstřebávat i přes celou noc.

Olivový olej: Díky vitaminům A, D a E je takový zábal ozdravnou kúrou pro vaše kadeře. Pomůže vám účinně s roztřepenými konečky, které zacelí, bojuje proti vypadávání vlasů i lupům, vyčistí a vyživí pokožku hlavy a zmírní její suchost. Zábal z olivového oleje přes noc znají dobře všechny herečky, modelky a zpěvačky, zkrátka ženy, které si neustále musí upravovat vlasy, pravidelné fénování, žehlení, lakování a fixace pro ně představuje zátěž.

Avokádo: Je bohaté na přírodní tuky, které pomáhají vlasy zjemnit. Dužninu hladce rozmixujte, kaši naneste na vlasy a zabalte.

Tea tree: Dezinfikuje, hojí, má antibakteriální a protiplísňové účinky.

Med: Změkčuje a uhlazuje vlasy, dodává jim větší lesk.

Kokosové mléko a olej: Regenerují kadeře, které jsou potom jemné a lesklé.

Pivo: Zvyšuje objem vlasů a dodává jim živiny.

Citron: Pomůže zatočit s mastnými vlasy, má vysoké čisticí účinky.

Vejce: Především žloutek je bohatý na vitaminy i proteiny, dodají kadeřím lesk.

Sůl nebo cukr: Působí jako peeling na vlasovou pokožku.

Mléko, tvaroh, bílý jogurt: Pomáhají vlasy hydratovat.

3 zlatá pravidla letní péče

  1. Namočte vlasy předem. Než skočíte do bazénu nebo do moře, opláchněte si vlasy čistou vodou. Nasáknou ji jako houba a chlor ani sůl už do nich neproniknou v tak vysoké míře.
  2. UV ochrana je nutnost. Stejně jako kůži, i vlasy chraňte sprejem s UV filtrem. Zabráníte tím spálení a blednutí barvy.
  3. Hydratace, hydratace a zase hydratace. Pořiďte si intenzivní hydratační šampon a kondicionér. Zapomeňte na uhlazující styling a vsaďte na přírodní oleje.

Domácí masky pro spásu vlasů

  • Kokosová bomba pro suché konečky: Asi dvě lžíce kokosového oleje lehce zahřejte a smíchejte se lžící medu. Aplikujte do vlasů, zabalte do ručníku a nechte 30 minut působit. Kokosový olej proniká hluboko do struktury vlasu a med uzamyká vlhkost.
  • Avokádový restart pro namáhané vlasy: Zralé avokádo rozmačkejte na kaši, přidejte dvě lžíce olivového oleje. Aplikujte na celou délku vlasů. Tato maska je plná vitaminů a tuků, které zničené kadeře okamžitě zjemní.
  • Jogurtovo-vaječná vzpruha pro pevnost: Spojte žloutek se třemi lžícemi bílého jogurtu a lžičkou medu, naneste na vlasy, zabalte je a nechte 20 minut působit. Jogurt vlasy čistí a hydratuje, žloutek dodá potřebné proteiny, které v létě mizí.

Článek vznikl pro Letní speciál časopisu Tina.

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