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Nohy si v létě žádají své. Použijte krém i sprchu a budete kráčet lehce

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Modrobílé šortky patří neodmyslitelně k námořnickému stylu. Na pláži s nimi...

Modrobílé šortky patří neodmyslitelně k námořnickému stylu. Na pláži s nimi nešlápnete vedle. Modrá patří mezi trendy barvy, tak proč se do ní nezahalit od hlavy až k patě, že? Komplet šortek a košile má šmrnc, zároveň je dostatečně ženský a elegantní pro nejrůznější situace. Modrobílé, cena 1119 Kč | foto: Lisca

Kaštanový gel na nohy, cena 60 Kč
Svěží tonizační gel na nohy, cena 850 Kč
SOS pečující olej na nehty, cena 129 Kč
Zvláčňující krém na nohy, cena 319 Kč
5 fotografií
Sandálky, pantofle, bosá chodidla v trávě i dlouhé procházky po rozpáleném městě. Léto dává nohám vážně zabrat. Jak je udržet krásné, hladké a v pohodě až do podzimu?

Zatímco přes zimu schováte nohy do ponožek a kozaček, v létě už nic neutajíte. Suché paty, popraskaná kůže nebo otlaky od pásků v sandálech jsou najednou vidět hned na první pohled.

Jenže právě horké počasí dává chodidlům pořádně zabrat. Častější chůze naboso, otevřené boty, pocení i prach pokožku vysušují a namáhají mnohem víc než během chladných měsíců.

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Mrkněte nožkám na zoubek

Základem letní péče je proto pravidelná hydratace. Po sprše nebo koupeli dopřejte nohám výživný krém, ideálně s ureou, glycerinem, bambuckým máslem či přírodními oleji.

V létě bývá příjemnější lehčí textura, která se rychle vstřebává a nezanechává mastný film.

Suchá místa na patách jemně obruste pilníkem nebo pemzou, ale nic nepřehánějte, příliš agresivní obrušování může pokožku naopak podráždit a ta pak začne rohovatět ještě víc.

A co nehty? I ty si žádají své…

Velkou pozornost si zaslouží i nehty. V sandálkách jsou neustále na očích, proto se vyplatí udržovat je krátké, zapilované a čisté. Pokud si je lakujete výraznými barvami, dopřejte jim čas od času pauzu, aby mohly dýchat. A pozor také na veřejná koupaliště či wellness centra, právě v létě bývá vyšší riziko plísní. Vždy noste vlastní pantofle a nohy po koupání dobře osušte, hlavně mezi prsty.

Nejen ruce, ale i nohy jsou vizitkou každé ženy!

Léto ale není jen o vzhledu. Chodidla často otékají, bývají těžká a unavená, hlavně během horkých dnů anebo po dlouhém stání. Pomoci může krátké ochlazení studenou vodou, lehká masáž či chvíle s nohama nahoře. Úlevu přinášejí i chladivé gely s mátou nebo kaštanem koňským.

Lekce letní chůze

V létě nohy mnohdy trpí i kvůli nevhodné hodné obuvi. Úplně ploché pantofle bez opory sice vypadají hezky, jenže chodidlům příliš nesvědčí. Stejně problematické bývají i tvrdé pásky, které dřou kůži a vytvářejí bolestivé puchýře. Ideální jsou sandály s měkčí stélkou a pevnějším uchycením nohy.

Nožkám prospívá i obyčejná chůze naboso – třeba po trávě, písku nebo oblázcích. Chodidla se přirozeně protahují a posilují. Jen je potřeba dávat pozor na rozpálené povrchy a drobná poranění kůže.

3 tipy pro krásné nohy

  • Dříve než obujete sandálky, i namažte nožky lehkým krémem a nechte ho chvíli vstřebat. Pokožka bude jemnější a pásky bot nebudou tolik dřít.
  • Když vás v horku trápí otoky, zkuste večer krátkou studenou sprchu od kotníků směrem nahoru. Nohy se příjemně osvěží a uleví se jim.
  • Lak na nehty vydrží déle, když „drápky“ před lakováním odmastíte. Stačí k tomu obyčejný odlakovač nebo trocha alkoholu na vatovém tamponku.

Článek vznikl pro časopis Tina.

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