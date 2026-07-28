Zatímco přes zimu schováte nohy do ponožek a kozaček, v létě už nic neutajíte. Suché paty, popraskaná kůže nebo otlaky od pásků v sandálech jsou najednou vidět hned na první pohled.
Jenže právě horké počasí dává chodidlům pořádně zabrat. Častější chůze naboso, otevřené boty, pocení i prach pokožku vysušují a namáhají mnohem víc než během chladných měsíců.
Mrkněte nožkám na zoubek
Základem letní péče je proto pravidelná hydratace. Po sprše nebo koupeli dopřejte nohám výživný krém, ideálně s ureou, glycerinem, bambuckým máslem či přírodními oleji.
V létě bývá příjemnější lehčí textura, která se rychle vstřebává a nezanechává mastný film.
Suchá místa na patách jemně obruste pilníkem nebo pemzou, ale nic nepřehánějte, příliš agresivní obrušování může pokožku naopak podráždit a ta pak začne rohovatět ještě víc.
A co nehty? I ty si žádají své…
Velkou pozornost si zaslouží i nehty. V sandálkách jsou neustále na očích, proto se vyplatí udržovat je krátké, zapilované a čisté. Pokud si je lakujete výraznými barvami, dopřejte jim čas od času pauzu, aby mohly dýchat. A pozor také na veřejná koupaliště či wellness centra, právě v létě bývá vyšší riziko plísní. Vždy noste vlastní pantofle a nohy po koupání dobře osušte, hlavně mezi prsty.
Léto ale není jen o vzhledu. Chodidla často otékají, bývají těžká a unavená, hlavně během horkých dnů anebo po dlouhém stání. Pomoci může krátké ochlazení studenou vodou, lehká masáž či chvíle s nohama nahoře. Úlevu přinášejí i chladivé gely s mátou nebo kaštanem koňským.
Lekce letní chůze
V létě nohy mnohdy trpí i kvůli nevhodné hodné obuvi. Úplně ploché pantofle bez opory sice vypadají hezky, jenže chodidlům příliš nesvědčí. Stejně problematické bývají i tvrdé pásky, které dřou kůži a vytvářejí bolestivé puchýře. Ideální jsou sandály s měkčí stélkou a pevnějším uchycením nohy.
Nožkám prospívá i obyčejná chůze naboso – třeba po trávě, písku nebo oblázcích. Chodidla se přirozeně protahují a posilují. Jen je potřeba dávat pozor na rozpálené povrchy a drobná poranění kůže.
3 tipy pro krásné nohy
Článek vznikl pro časopis Tina.