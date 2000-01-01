náhledy
Žebrovaný top s řasením a ozdobným zlatým dílem. Cena 379 Kč
Autor: H&M
Kabelka z přírodního materiálu s originální aplikací. Cena 449 Kč
Autor: Deichmann
Sandálky s leopardím potiskem dodají každému outfitu ty správné módní grády. Cena 599 Kč
Autor: Deichmann
Kombinéza s příměsí lnu je skvělou volbou pro dny, kdy se vám nechce příliš přemýšlet, co na sebe. Cena 429 Kč
Autor: Reserved
Volnější zelené kalhoty z mačkaného materiálu se zavazováním se přizpůsobí vašim křivkám. Cena 599 Kč
Autor: F&F
Sukně s puntíky bude nádherná s jednobarevnou blůzou i tričkem. Cena 599 Kč
Autor: F&F
Dlouhé šaty s pestrým potiskem mají lichotivý střih s uzlem a k mání jsou i ve velkých velikostech. Cena 599 Kč
Autor: Bonprix
Bavlněné žerzejové šaty jsou praktické a vzdušné zároveň. Cena 349 Kč
Autor: Bonprix
Dlouhá sukně s působivým vzorem vypadá skvěle s jednoduchým tílkem ve stejné barvě. Cena 749 Kč
Autor: Bonprix
Košilové šaty bez rukávů s límečkem a propínáním jsou z lehké viskózy. Cena 799 Kč
Autor: Bonprix