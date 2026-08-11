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Dokonalé letní materiály. Skvěle vás ochladí len, hedvábí či konopí


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Ilustrační snímek | foto: Bonprix

Možná už víte, že v zimě je dobré investovat do vlněného kabátu, ale přemýšlíte o materiálech taky v létě? Zapomeňte na umělé materiály a zvolte oblečení z prodyšných látek, ve kterých vám bude příjemně.

Len

Právem si vysloužil přezdívku „král letních šatníků“. Tento hypoalergenní materiál skvěle chladí, je jemný a výborně pohlcuje i odvádí vlhkost. Jedinou nevýhodou může být fakt, že se dost mačká, ale berte to jako malou daň za všechny jeho pozitivní vlastnosti. I tak můžete lněné oblečení nosit sebevědomě a s hlavou vzhůru.

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Bavlna

Je na omak příjemná, prodyšná a dobře pohlcuje vlhkost. Neelektrizuje, je hypoalergenní a nedráždí pokožku.

Na léto vybírejte lehké varianty, jako jsou mušelín či bavlněný krep. Vyplatí se poohlédnout po biobavlně s certifikací GOTS (Global Organic Textile Standard) nebo Soil Association. Kvalitní kousky vám při správné péči vydrží dlouhá léta.

Hedvábí

Tento luxusní materiál s přirozeným leskem v létě chladí a v zimě hřeje. Je antibakteriální, a tak je vhodný i pro alergiky. Hedvábí vyžaduje šetrnou péči, na druhou stranu snadno nepřejímá pachy, takže ho není nutné prát po každém nošení; často stačí důkladné vyvětrání. Perte ho ručně ve vlažné vodě v přípravku určeném na jemné tkaniny.

Konopí

Čisté konopí má strukturu podobnou lnu a při výrobě oděvů se často kombinuje s dalšími materiály. Konopné tkaniny jsou velmi pevné a své kvality si zachovávají i při častém praní. Jsou velmi odolné a prodyšné a v létě příjemně chladí. Díky schopnosti blokovat značnou část UV záření navíc poskytují dobrou ochranu před sluncem.

Bambus (bambusová viskóza)

Prodyšný materiál, který dobře absorbuje vlhkost (je třikrát savější než bavlna). Rychle schne a nemačká se. Oblečení z něj není náročné na údržbu, pořídit si můžete bambusové ponožky, spodní prádlo, pyžamo i sportovní oblečení.

Viskóza

Jde o polosyntetický materiál vyrobený z přírodní celulózy. I když prochází chemickým zpracováním, stále si zachovává některé vlastnosti přírodních materiálů. Díky svému lesku, hladkosti a chladivému efektu se viskóze často přezdívá „umělé hedvábí“. Je vhodná i pro citlivou pokožku.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

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