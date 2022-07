Vzdušné, hravé, barevné, ale i čistě praktické. Přesně takhle rozmanitě může vypadat vaše výbava na letní období. Odvíjí se totiž od toho, kde budete trávit svůj volný čas. Na chalupě někde u lesa? U moře? Nebo pořád v práci?

Pokud zatím zůstáváte v běžném režimu a chodíte do práce, může u vás léto vypadat jako návrat do 90. let. Připravte si široký pásek, ten využijete na volné šaty s dlouhým rukávem, které se teď hodně nosí, a bokovou sukni, k níž přihodíte nějaký top s vykrojením. Nejdecentnější je to na zádech.

Hodně žádané jsou lehounké nepodšité kostýmky. Ty ovšem odhoďte v případě, že už míříte za sluníčkem a volnem.

Na dovolené můžete v klidu vyzkoušet návrat 60. a 70. let. Bude to chtít zvonové kalhoty, něco háčkovaného, něco květovaného, vše rozevláté a vybarvené. Prostor dejte také fialově modrému odstínu letošní barvy roku, vypadá mladistvě.

Jinak by vám neměly chybět ani oversized kalhoty a košile, nejlépe z přírodních látek jako len, bio bavlna nebo tencel, ty si obléknete třeba na toulky po českých luzích a hájích.