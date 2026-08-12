Co teď vytáhnout ze skříně?
Každá z letních aktivit si žádá jiný outfit, ale pokaždé takový, který nám bude slušet a budeme se v něm cítit pohodlně a sebevědomě.
Nebojte se vsadit na lehkost, ženskost, hru s materiály, styly i barvami – a především nechte vyniknout svou jedinečnost a osobitý styl.
Oblečení pro aktuální sezonu by mělo být především variabilní, aby vám nabídlo možnost snadno vytvořit co nejvíc variant. Často stačí jen sáhnout po jiných doplňcích nebo změnit barevnou kombinaci.
Své místo v letních outfitech mají i slamáky, šátky a pestré šperky.
Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.