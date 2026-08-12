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Pro vaši pohodu. Vyzkoušejte nejlepší módní kousky letošního léta

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Sandály, cena 849 Kč

Sandály, cena 849 Kč | foto: Deichmann

Klobouk, cena 149 Kč
Halenka, cena 249 Kč
Top, cena 499 Kč
Kabelka, cena 449 Kč
18 fotografií
Léto je obdobím, kdy náš diář plní samé příjemné věci: dovolená a odpočinek, zahradní párty, rodinné oslavy, posezení s přáteli i dlouhé romantické procházky.

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Každá z letních aktivit si žádá jiný outfit, ale pokaždé takový, který nám bude slušet a budeme se v něm cítit pohodlně a sebevědomě.

Nebojte se vsadit na lehkost, ženskost, hru s materiály, styly i barvami – a především nechte vyniknout svou jedinečnost a osobitý styl.

Oblečení pro aktuální sezonu by mělo být především variabilní, aby vám nabídlo možnost snadno vytvořit co nejvíc variant. Často stačí jen sáhnout po jiných doplňcích nebo změnit barevnou kombinaci.

Své místo v letních outfitech mají i slamáky, šátky a pestré šperky.

Klobouk, cena 149 Kč
Halenka, cena 249 Kč
Top, cena 499 Kč
Kabelka, cena 449 Kč
18 fotografií

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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