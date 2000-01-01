náhledy
Námořnické pruhy jsou letní evergreen, který nikdy nevyjde z módy. Tyto košilové šaty se zdůrazněným pasem navíc mají proužky umístěné tak šikovně, že moc hezky prodlouží a vytvarují postavu a lichotí ženským křivkám. Hodí se snad na všechny letní příležitosti a v šatníku vám při správné péči vydrží dlouhá léta. Cena 1299 Kč
Autor: Zara
K létu neodmyslitelně patří květinové vzory. Bránit se jim nemusíte ani v případě, že nemáte postavu modelky. Vždy je však nutné klást důraz na střih šatů. Splývavý model se zvýrazněným pasem bude ideální. Cena 2799 Kč
Autor: s. Oliver
Bílé košilové šaty s decentní výšivkou vypadají jako ztělesněná něha. Vynosíte je do práce, na kafe s kamarádkou, na procházku po plážové promenádě i na slavnostnější příležitosti. Můžete také zkusit vyměnit látkový pásek za kožený v kontrastní barvě a dodat modelu jiný šmrnc. Cena 2499 Kč
Autor: s. Oliver
Košilový střih s „áčkovou“ sukní je velmi lichotivý a vytvoří vám dokonalou ženskou siluetu. Šaty jsou vyrobeny ze stoprocentní bavlny, takže vám v nich nebude horko ani v parných dnech. Cena 999 Kč
Autor: Reserved
Midi šaty se širší sukní a nabíraným živůtkem padnou nejlépe ženám s menším poprsím, které hezky zdůrazní. Lichotit budou i ženám se širšími boky a stehny. Červená barva působí nesmírně žensky. Takové šaty unosíte do práce i na procházku městem nebo romantickou večeři. Cena 899 Kč
Autor: Reserved
Košilové šaty jsou sázka na jistotu. Sluší všem a skýtají mnoho možností stylingu. Do práce je klidně můžete obléct přes klasické kalhoty, jako vidíte na modelce, krásně ale budou vypadat i samostatně, například stažené jemným páskem a s páskovými sandálky. Cena 999 Kč
Autor: Lindex
Tyto šaty v sobě snoubí hned několik aktuálních trendů: nabírané rukávy, jemný kostkovaný vzor, délku do půli lýtek i aktuální barevnost. Budou slušet jak ženám útlým, tak těm s bujnými křivkami. Cena 1499 Kč
Autor: Lindex
Hledáte zajímavé šaty, které si můžete obléct jak na pracovní schůzku, tak na romantickou večeři nebo na divadelní představení pod širým nebem? Elegantní koktejlky minimalistického, ale zajímavého střihu budou to pravé. Hezky zdůrazní pás a písková barva sluší všem. Budou šik s lodičkami i teniskami. Cena 879 Kč
Autor: Bonprix
Teplá žlutá barva je na léto jako stvořená, jelikož hezky podtrhne opálení. Slušet bude zvlášť brunetkám. Tyhle úpletové šaty budou skvělou volbou na dovolenou, k vodě nebo na zahradní grilovačku u přátel a hodí se pro ženy všechny typů postavy. Cena 679 Kč
Autor: Bonprix