náhledy
Velké vzory s puntíky budou hrát letos prim. Nebojte se jich, na šatech vypadají neobyčejně žensky. Cena 4200 Kč
Autor: Monsoonlondon.com
Náramky jsou opět v módě – a čím masivnější, tím lepší. Cena 359 Kč
Autor: H&M
Strukturovaný top bez rukávů se zlatými ozdobnými knoflíky pozvedne každý model. Cena 599 Kč
Autor: F&F
Maxisukně s puntíkovaným vzorem bude vypadat nejlépe s jednobarevným tričkem nebo tílkem. Cena 499 Kč
Autor: F&F
Drobounké puzetkové náušnice ve tvaru květiny. Cena 119 Kč
Autor: H&M
Košilové šaty s tvarovaným živůtkem podtrhnou ženské křivky. Cena 800 Kč
Autor: Bonmarche.co.uk
Páskové sandálky jsou jako stvořené pro momenty, kdy chcete být za dámu. Cena 1099 Kč
Autor: Deichmann
Jednoduchá kabelka se zlatou sponou má nadčasový design, který nikdy nevyjde z módy. Cena 599 Kč
Autor: Deichmann
Volné kalhoty z chladivého lnu s jednoduchým tričkem vypadají nenuceně, přitom jsou neobyčejně pohodlné. Cena 700 Kč
Autor: Peacocks.co.uk
Javorově červené kalhoty se širokými nohavicemi jsou jako kalhotová sukně, vzdušné a pohodlné. Cena 799 Kč
Autor: Bonprix
Pohodlný top s velkými knoflíky a véčkovým výstřihem je do sady ke kalhotám. Cena 599 Kč
Autor: Bonprix
Košilové šaty s vázačkou v pase jsou na těle lehké jako dech a zároveň zůstávají decentně elegantní. Cena 749 Kč
Autor: Bonprix