Máte chvilku volna, ale místo toho, abyste si vzala knížku, pustila muziku či jinak užila čas sama pro sebe, se vrháte do mytí oken, třídění věcí nebo doháníte jiné resty? Tak to je špatně. Správně...

Dlouhé letní dny nás vybízejí ke spoustě aktivit, jak si je pořádně užít. Můžeme vyrazit jen tak na procházku, na party s přáteli, jít si zacvičit... ale ať vám to sluší, ať už jste kdekoli.

Vyrážíte do hotelu, apartmánu nebo na chalupu a těšíte se, jak si zaslouženě odpočinete? Pokud si to chcete užít se vším všudy a nestresovat se, jestli jsou vodovodní trubky v hotelu nebo stoletém...

Zářivé barvy, legrační potisky, extra huňaté svetry, oblíbené postavičky z dětství nebo třeba plyšáci na kabelce. To všechno patří k fenoménu „dopamine dressing“ – stylu oblékání, který má mnoho...

Lev je královské znamení a ti, kdo se v něm narodili, si toho jsou velmi dobře vědomi. A také to dávají dost silně najevo. Takže pokud se s nimi setkáte, hned vám bude jasné, s kým máte tu čest.

Must have vychytávky. S těmito kousky budete i v parných dnech kočka

Tyto drobnosti by neměly chybět v žádné kosmetické taštičce – ať už míříte do práce, na výlet, nebo na pláž. zachrání vás v parných dnech, povýší váš look v těch běžných letních.