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Vsaďte na italský šik. Tohle jsou hrdinové letního šatníku

Kombinované šaty Primark, 730 Kč

Kombinované šaty Primark, 730 Kč | foto: Primark

Pistáciově zelené sako Ulla Popken, 3 899 Kč
Pastelové korále Stradivarius, 399 Kč
Sako s ozdobným páskem Reserved, 1 799 Kč
Barefootové espadrilky Shapen, 3 190 Kč
28 fotografií
Slunce se opírá do jemných látek, vzduch voní po moři a bezstarostných dnech. Stačí jen správně zvolený outfit a den se změní v malý únik z reality.

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Žena a život

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Lehkost, která působí nenuceně, ale nikdy ne ledabyle – to je esence stylu inspirovaného italskou elegancí. Jeho základem jsou přírodní materiály, splývavé siluety, bílé košile, saténové topy, espadrilky a šaty.

Vše stojí na jednoduchosti, ale s důrazem na detail: zlaté šperky, kožené sandály, šátek ve vlasech nebo sluneční brýle, které dodají outfitu ten správný šmrnc.

Do hry zapojte i kontrasty, jako například kombinaci volných kalhot s přiléhavým topem, romantických šatů s robustnější obuví či minimalismus doplněný výrazným prvkem.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

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