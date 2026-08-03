Lehkost, která působí nenuceně, ale nikdy ne ledabyle – to je esence stylu inspirovaného italskou elegancí. Jeho základem jsou přírodní materiály, splývavé siluety, bílé košile, saténové topy, espadrilky a šaty.
Vše stojí na jednoduchosti, ale s důrazem na detail: zlaté šperky, kožené sandály, šátek ve vlasech nebo sluneční brýle, které dodají outfitu ten správný šmrnc.
Do hry zapojte i kontrasty, jako například kombinaci volných kalhot s přiléhavým topem, romantických šatů s robustnější obuví či minimalismus doplněný výrazným prvkem.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.