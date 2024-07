Vyzbrojte se na léto. Pokožka potřebuje ochranu i hydrataci

Copak budete během tropických dnů potřebovat? Minimálně odlehčit a ochladit. Výtažky z listů aloe vera jsou plné vitaminů a antioxidantů a stanou se ideálním základem přípravků na letní použití.

Pleťové krémy s aloe vera hydratují, chladí a hojí. Hodí se pro většinu typů pleti a vyrobit si je můžete během chvilky i svépomocí. Stačí si zakoupit aloe vera gel, univerzálního pomocníka, který vám pomůže s kdečím, od poštípání hmyzem po spálení sluníčkem.

Z něj si také jednoduše vytvoříte letní denní krém. Stačí dát do misky 30 ml gelu aloe vera a k tomu přidat 3 ml malinového oleje, stejné množství arganového a 1 ml mrkvového (všechny tři k dostání v lékárnách). Směs šlehejte metličkou, v průběhu doplňte několik kapek levandulového esenciálního oleje i extraktu z grepových jader (stejně tak k dostání v lékárnách). Krém by měl mít ve výsledku hustou mléčnou konzistenci. Přendejte ho do kelímku a skladujte v lednici.

Aloe vera je výtečné i v přípravcích na nohy. Určitě znáte ten pocit, kdy po žhavém dnu ve městě končetiny doslova hoří a vy netoužíte po ničem jiném než po ochlazení – a právě osvěžující spreje s aloe tento problém vyřeší.

Jemnost a intenzita

Co se péče o pleť týče, v létě jsou víc než kdy jindy oblíbená pleťová séra. Důvod je jasný, výtečně se vstřebávají a nabízejí intenzivní hýčkání. Vyhledávejte přípravky, které nezanechávají pocit lepkavé pokožky a jsou opravdu jemné. Jestli trpíte na mastnější kůži, zapojte přes léto do akce také pleťové masky, například tu ze zeleného jílu nebo jogurtovou s kurkumou a medem.

Prevence a bezpečí

Sluneční paprsky, ač vám dopřávají příjemné teplo a podporují produkci vitaminu D, mohou být příčinou dehydratace. Proto je nezbytné, aby byla pokožka ochráněna nejen před škodlivým UV zářením, ale zároveň byla pravidelně vyživována a hydratována. Souběžně je vhodné dbát také na pitný režim, tím úspěšně předejdete tomu, že budete celkově vysušená.

I když je dobré si přiznat, že slunce je pro zdraví nezbytné, nezapomínejte, že ta zářivá koule na obloze je dobrý sluha, ale souběžně i zlý pán. Používání kvalitních ochranných opalovacích krémů a olejů je proto nutností.

Mažte se několikrát denně, a to i v případě, že se nejdete vyloženě slunit. Namístě je i zařadit častěji peeling, už jenom proto, že pokud se opálíte, půjde o rovnoměrný odstín. Také mějte na paměti, že i péče po opalování má svůj smysl.