náhledy
Čisticí micelární pěna se zeleným čajem a rozmarýnovým olejem dává možnost spojit čištění s obličejovou masáží, cena 317 Kč
Autor: SynCare
Dejte si v horkých dnech banánovou zmrzlinu či jiný u dezert s tímto chutným ovocem, ale dopřejte banánovou péči i své pokožce. Zjemňující tělové mléko s bio výtažky z banánů a makadamiového oleje zanechá kůži jemnou, hydratovanou, pružnou a provoněnou. Cena 420 Kč
Autor: Oriflame
Antioxidační čisticí pěna s přírodními extrakty, cena 479 Kč
Autor: DermEden
Péče o pleť si žádá víc než jen krytí nedokonalostí. Nechceme se jen zkrášlovat, ale zároveň o pokožku pečovat a chránit ji. Anti-aging tónovací krém spojuje výhody dekorativní a pečující kosmetiky. Je obohacený o kyselinu hyaluronovou, výtažky z mořských řas, vitamin E a vysoký ochranný faktor SPF 50. Cena 299 Kč
Autor: Dermacol
Oční okolí v létě trpí, věnujte mu proto obzvláštní pozornost. Pečující polštářky pod oči se o citlivé oční okolí postarají a osvěží je. Obsahují kyselinu hyaluronovou a výtažek z růže, poskytují intenzivní hydrataci a přispívají k pocitu hladké pleti. Cena 36 Kč
Autor: Balea