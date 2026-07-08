Botanická zahrada je už tradiční inspirací pro svět krásy a wellness. Ingredience jako pivoňka, levandule, růže, heřmánek anebo měsíček lékařský nejen nádherně voní, ale zároveň pokožku zklidňují, hydratují a propůjčují jí svěží vzhled.
A co si z té záplavy květinových produktů vybrat? Třeba šampon či sprchový gel, které vám svou jemnou vůní zpříjemní chvíle ve sprše.
Současným trendem jsou také květinové vody a lehké mlhy na obličej, které osvěží během dne a zanechají pokožku rozzářenou.
Ať všechno krásně voní
Romantickou atmosféru botanické zahrady však připomínají i parfémy. Letos vedou především jemnější přírodní vůně: Růže už nepůsobí těžce ani staromódně, naopak vyznějí svěže, moderně a elegantně. Oblíbené jsou i kombinace květin s citrusy, zeleným čajem či voňavými bylinkami, které zanechávají lehký a čistý dojem.
Rozkvetlá paráda
- Vana plná květů: Do teplé vany přidejte hrst sušené levandule, okvětní lístky růží a několik kapek mandlového oleje. Pokud chcete ještě větší efekt botanické zahrady, přidejte i plátky citrusů nebo snítku máty. Koupel pokožku zjemní, provoní a zároveň pomůže zklidnit mysl. A to samé zvládne i koupel z lučních květů - stačí povařit asi dvacet minut tři hrsti květin a pak vlít do vany.
- Květová voda: Budete potřebovat láhev s jablečným octem.Do té přidáte květy levandule a arniky a necháte asi čtrnáct dnů louhovat na slunci. Následně přeceďte. K omývání obličeje „květovku“ nařeďte půl napůl obyčejnou vodou. Pokud ji budete skladovat na temném a chladném místě, vydrží vám delší dobu.
- Trik pro osvěžení pleti: Do tvořítka na led vložte jedlé květy, třeba růži, sedmikrásku nebo levanduli, zalijte vodou a zamrazte. Ráno kostkou jemně přejeďte obličej. Pleť se probudí, stáhne póry a získá hned zdravější barvu.
Článek vznikl pro časopis Tina.