Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Květinová magie: léto voní po omamné růži i romantické pivoňce

Autor:
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
9 fotografií
V květinách oděná, květy hýčkaná, není to snad něco, o čem sní každá romantická ženská duše? Zahalte se do těchto vůní, léto a jeho květiny nám dávají spoustu možností

Botanická zahrada je už tradiční inspirací pro svět krásy a wellness. Ingredience jako pivoňka, levandule, růže, heřmánek anebo měsíček lékařský nejen nádherně voní, ale zároveň pokožku zklidňují, hydratují a propůjčují jí svěží vzhled.

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

A co si z té záplavy květinových produktů vybrat? Třeba šampon či sprchový gel, které vám svou jemnou vůní zpříjemní chvíle ve sprše.

Současným trendem jsou také květinové vody a lehké mlhy na obličej, které osvěží během dne a zanechají pokožku rozzářenou.

Ať všechno krásně voní

Romantickou atmosféru botanické zahrady však připomínají i parfémy. Letos vedou především jemnější přírodní vůně: Růže už nepůsobí těžce ani staromódně, naopak vyznějí svěže, moderně a elegantně. Oblíbené jsou i kombinace květin s citrusy, zeleným čajem či voňavými bylinkami, které zanechávají lehký a čistý dojem.

Rozkvetlá paráda

  • Vana plná květů: Do teplé vany přidejte hrst sušené levandule, okvětní lístky růží a několik kapek mandlového oleje. Pokud chcete ještě větší efekt botanické zahrady, přidejte i plátky citrusů nebo snítku máty. Koupel pokožku zjemní, provoní a zároveň pomůže zklidnit mysl. A to samé zvládne i koupel z lučních květů - stačí povařit asi dvacet minut tři hrsti květin a pak vlít do vany.
  • Květová voda: Budete potřebovat láhev s jablečným octem.Do té přidáte květy levandule a arniky a necháte asi čtrnáct dnů louhovat na slunci. Následně přeceďte. K omývání obličeje „květovku“ nařeďte půl napůl obyčejnou vodou. Pokud ji budete skladovat na temném a chladném místě, vydrží vám delší dobu.
  • Trik pro osvěžení pleti: Do tvořítka na led vložte jedlé květy, třeba růži, sedmikrásku nebo levanduli, zalijte vodou a zamrazte. Ráno kostkou jemně přejeďte obličej. Pleť se probudí, stáhne póry a získá hned zdravější barvu.
Růže a levandule k sobě nejen ladí, ale vytvářejí si navzájem i ideální...
Parfémová voda Daisy Wild Eau So Intense, cena 3200 Kč
Šampon pro barvené vlasy Slunečnice, cena 89,90 Kč
Přírodní levandulový šampon pro poškozené vlasy, cena 299 Kč
Růžová voda, Choice, cena 69 Kč
9 fotografií

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Krásky z videoklipů, které vévodily devadesátkám

Krásky z devadesátek

Dnes už jsou mnohdy ve věku babiček, v devadesátých letech však byly krásky z naší galerie na vrcholu kariéry a stanice MTV vysílala videoklipy, ve kterých excelovaly. Podívejte se na zpěvačky, které...

Sušenky, čokoládky, řízky. Pavol se zbavil přejídání a shodil 67 kil

Extrémní proměny Slovensko Pavol Kudroč

Pavol Kudroč patřil mezi účastníky Extrémních proměn Slovensko mezi největší vtipálky a veselé kopy. Trenér Maroš Molnár ale pod maskou baviče odhalil citlivého chlapa, který se ani ve třiačtyřiceti...

Sexy plavky i šaty s průstřihy. 50 odstínů čokoládové v letních trendech

Móda v barvě čokolády

Sedmého července se slaví světový den čokolády. Ta ovšem nemusí mít negativní vliv na vaši postavu, pokud ji protentokrát nezařadíte do jídelníčku, ale do šatníku. Podívejte se na inspiraci pro léto...

Jak předejít zánětu močových cest? Těchto 10 rad lékařů opravdu funguje

Ilustrační fotografie

Záněty močových cest patří mezi potíže, které dokážou velmi rychle znepříjemnit každodenní život. Častěji trápí ženy, ale nevyhýbají se ani mužům. Stačí prochladnutí nebo oslabená imunita a...

Jak zvýšit motivaci a cílevědomost? Psychologové radí, co opravdu funguje

Nejste spokojená s tím, jak vypadáte? Zapomeňte na půst! Vysněné postavy lze...

Proč někdo dokáže vytrvat a jiný své plány opouští po několika dnech? Odpověď není v silnější vůli, ale v tom, jak funguje naše psychika. Psychologové popisují několik jednoduchých strategií, díky...

Květinová magie: léto voní po omamné růži i romantické pivoňce

Ilustrační fotografie

V květinách oděná, květy hýčkaná, není to snad něco, o čem sní každá romantická ženská duše? Zahalte se do těchto vůní, léto a jeho květiny nám dávají spoustu možností

8. července 2026

Smutek a frustrace místo vysmátých fotek od moře. Co je to letní vyhoření

Ilustrační snímek

Těšení na prázdniny není jen výsadou dětí, které konečně zahodí sešity a penály a vyrážejí za letním dobrodružstvím. I my dospělí si s aktuálním obdobím spojujeme nádherné okamžiky vysněných...

8. července 2026

Jedna operace za druhou. Nádor na páteři mě nezlomil, říká účastník Survivoru

Premium
Jiří Drtil

Třicetiletý písničkář Jiří Drtil neměl jako dítě v žádném případě na růžích ustláno. Lékaři mu sdělili už v sedmi letech krutou diagnózu, ale nikdy boj o život nevzdal. A pozitivní mysl si držel i o...

7. července 2026

Celý svět ve šperku: když ozdoby mluví za vás

Každý šperk vzniká ručně a ukrývá malé množství popela ve speciální pryskyřici.

Náhrdelníky, náramky, náušnice, prsteny, brože a další šperky vás nejen zdobí, ale zároveň vypovídají o vašem vkusu i o tom, co máte ráda, jaký styl a trendy vám sedí, jak umíte sladit oblečení s...

7. července 2026

Šťastné náhody i riskování. Která znamení mají v létě největší šanci na lásku?

Ilustrační snímek

Letní období přeje seznamování. I když se říká, že letní lásky nemají dlouhého trvání, nemusíme si tím kazit náladu. Uvidíme, co z toho bude. Někteří z nás mají opravdu velikou šanci. Naprosto se...

7. července 2026

Sexy plavky i šaty s průstřihy. 50 odstínů čokoládové v letních trendech

Móda v barvě čokolády

Sedmého července se slaví světový den čokolády. Ta ovšem nemusí mít negativní vliv na vaši postavu, pokud ji protentokrát nezařadíte do jídelníčku, ale do šatníku. Podívejte se na inspiraci pro léto...

7. července 2026

Jak zvýšit motivaci a cílevědomost? Psychologové radí, co opravdu funguje

Nejste spokojená s tím, jak vypadáte? Zapomeňte na půst! Vysněné postavy lze...

Proč někdo dokáže vytrvat a jiný své plány opouští po několika dnech? Odpověď není v silnější vůli, ale v tom, jak funguje naše psychika. Psychologové popisují několik jednoduchých strategií, díky...

6. července 2026

Miso je hit moderní kuchyně. Jak ho používat a proč ho mít doma

Ilustrační fotografie

Miso už dávno není výsadou milovníků japonské kuchyně. Tato tradiční fermentovaná pasta se stává stále běžnější součástí evropských domácností. A není divu. Dodává pokrmům nezaměnitelnou chuť umami,...

6. července 2026

Příběh Martiny: Jsem ta, která nezlobila. Budu pro rodiče navždy ta druhá?

Ilustrační snímek

S mým starším bratrem nás od sebe dělí dva roky. Když jsme byli malí, byli jsme klasická dvojka, ale všechno se změnilo, když brácha přišel do puberty. Našel si divoké kamarády, začal experimentovat...

6. července 2026

Velký horoskop pro letošní léto. Co vás čeká v lásce i v práci?

Ilustrační snímek

Léto 2026 nebude tradičním obdobím dovolených, protože jej charakterizují dynamické změny, akční vývoj a průlomová rozhodnutí. Povede to zejména k zásadnímu přehodnocení toho, jak fungujete,...

5. července 2026

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Vsaďte na osobní podpis. Jak vnést do šatníku hravost a originalitu

Ilustrační snímek

Personalizace oblečení už není jen trend, ale způsob, jak projevit v módě vlastní hlas. Monogramy, přívěsky nebo výšivky propůjčují i obyčejným kouskům charakter a jedinečnost. Stylistka Julia...

5. července 2026

Jak předejít zánětu močových cest? Těchto 10 rad lékařů opravdu funguje

Ilustrační fotografie

Záněty močových cest patří mezi potíže, které dokážou velmi rychle znepříjemnit každodenní život. Častěji trápí ženy, ale nevyhýbají se ani mužům. Stačí prochladnutí nebo oslabená imunita a...

5. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.