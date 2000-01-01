náhledy
Sladit vzor je snadné, zacházejte s ním jako s kořením a vsaďte na jednu základní barvu, tady je to černá, a k ní kombinujte zbytek. Cena 1099 Kč
Autor: Deichmann
Značkové náušnice Ralph Lauren se zlatým kovem a acetátovou želvovinou. Cena 858 Kč
Autor: Zalando
Krátký kožíšek je z vysokého plyše a má praktickou dvouvrstvou kapuci a skrytý přední zip. Cena 1699 Kč
Autor: H&M
Šála, která připomíná pravou kožešinu, se nosí přes kabát, blůzu nebo společenské šaty. Cena 319 Kč
Autor: H&M
Svetr s výrazným vzorem a ozdobnými perličkami spojuje ležérní styl a glamour. Díky měkoučkému materiálu si ho snadno oblíbíte. Cena 799 Kč
Autor: Roman.co.uk
Kotníčkové boty s vysokou podrážkou a šněrováním mají na straně zip pro snadnější nazouvání, jsou pohodlné a stylové zároveň. Cena 1099 Kč
Autor: Deichmann
Klapky na uši pro ty, kdo nemají rádi čepice, ale chtějí mít ouška v teple. Cena 359 Kč
Autor: H&M
Svetr s elegantním kulatým výstřihem zdobí výrazný zvířecí potisk, který stylově ladí s žebrovanými detaily a vytváří moderní a elegantní vzhled. Cena 1800 Kč
Autor: M&S
Kabátek a minisukně tvoří dokonalou dvojici a nabízejí mnoho možností, jak je dále kombinovat. Cena 1239 Kč za horní díl a 979 Kč za sukni
Autor: H&M
Lodičky budou perfektní k večerním šatům, ke kostýmku, ale i tmavým džínům. Cena 749 Kč
Autor: Deichmann
Menší kabelka s velkorysou sponou přitáhne snadno pozornost. Cena 449 Kč
Autor: Deichmann