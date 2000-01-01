náhledy
Kardigan volného střihu s límečkem je přesně tím kouskem, který dodá šmrnc každému outfitu. Pro slavnostnější příležitosti ho noste k pohodlným širokým kalhotám nebo k saténové sukni. Cena 1165 Kč
Autor: Cottontraders.co.uk
Béžová kabelka v hladkém provedení s šátkem na rukojeti je luxus, který si můžete dovolit. Cena 599 Kč
Autor: Deichmann
Náramek by měl být dostatečně originální, ale zůstat vkusný a nepřebít celý outfit. Jemný detail na ruce často udělá větší dojem než okázalý šperk na krku. Cena 319 Kč
Autor: H&M
Sako s kontrastními knoflíky, kapsami a kulatým výstřihem v délce do pasu zaujme čistými liniemi. Cena 979 Kč
Autor: H&M
Kabátek z hrubší pleteniny z bavlněné směsi v kombinaci přírodní bílé a tmavě modré zaujme na první pohled. Hebký materiál a kontrastní lemování mu dodávají lehce námořnický šmrnc. Cena 679 Kč
Autor: Bonprix
Klasický blejzr ve světlé barvě dodá outfitu lehkost a eleganci. Stačí ho přehodit přes šaty nebo zkombinovat s kalhotami a jednoduchým topem a rázem působíte upraveně, aniž byste se vzdala pohodlí. Cena 1499 Kč
Autor: Lindex
Chcete vyzkoušet něco nového? Barrel džíny (balonové) jsou nyní velký trend. Cena 859 Kč
Autor: H&M