Martino, řekněte nám něco o sobě. Jak vznikl nápad založit vlastní značku dámského sportovního oblečení?

Jmenuji se Martina Prokopová a jsem máma 8leté holčičky. Ráda cestuji a sportuji a tohle spojení jsem si naplno užívala během mateřské dovolené. Dceři jsme pořídili cyklovozík a poznávali krásy Čech a Moravy.

Založila jsem si blog a začala dávat tipy na cyklovýlety online. Blog se líbil a všimnul si ho i šéfredaktor časopisu o elektrokolech. Slovo dalo slovo a začala jsem do časopisu přispívat pravidelnou rubrikou o cestování. A protože jsou články doprovázeny fotografiemi a točím k cyklovýletům i krátká videa, začala jsem více řešit oblečení.

K mému údivu jsem nenašla na trhu nic, co by mě oslovilo, co by mi sedělo a v čem bych se cítila na kole dobře. Rozhodla jsem se tedy založit značku českého sportovního oblečení pro ženy, LASOUL.

Co konkrétně se ukrývá pod značkou LASOUL?

Vyrábím sportovní oblečení pro sportovně založené ženy a dívky, které milují jízdu na kole, na koloběžce, inline bruslích, nebo rády běhají.

Když jsem si chtěla koupit oblečení na kolo, měla jsem tři možnosti. Klasický cyklistický dres, který je upnutý na tělo a to je mi nepříjemné, odhaluje všechny tělesné nedostatky. Dres na horské kolo, který je ale zase příliš volný a designem většinou neoslní. Klasické funkční tričko, které ovšem nemá prodloužený zadní díl a tak při jízdě na kole odhalí záda.

LASOUL funkční tričko má vyladěný střih, který lichotí postavě, zakládá si na neotřelém designu, kvalitních materiálech a zpracování.

Podle čeho vybíráte materiály?

Mám už své osvědčené dodavatele. Látku, kterou vyberu, tak nejdříve testuji. Při výběru materiálu je pro mě zásadní, aby byl funkční a při volnočasových sportech, jako je jízda na kole, bruslích, nebo koloběžce nositelku podpořil. Zvolila jsem u triček 100% polyester, který je prodyšný, skvěle odvádí pot a je příjemný na tělo.

V čem se snažíte být jiná oproti konkurenci?

Vyrábím v České republice, využívám lokálních dodavatelů a švadlen. Pestré barvy, jejich kombinace a originální vzory jsou poznávacím znamením kolekcí LASOUL. Se svými zákaznicemi zůstávám ráda v kontaktu a naslouchám jim.

V neposlední řadě je to střih trička, který kopíruje siluetu těla, nikde neškrtí a schová nedostatky, které my ženy nechceme zdůrazňovat. Trika jsou tedy lehce volnější, zadní díl je delší a v bederní části nechybí kapsa na drobnosti.

Raglánový rukáv se krásně přizpůsobí téměř každé postavě. Je i znakem streetové módy a LASOUL není typické cyklistické oblečení, má v sobě tu ulici a svobodomyslnost taky.

Kde sbíráte inspiraci pro svou práci?

Všude kolem sebe, v přírodě, v cestování, v ženách a dívkách, se kterými přicházím do kontaktu. Pozoruji a ukládám do paměti. Designy svých kolekcí navrhuji intuitivně tak, jak to aktuálně cítím. Není v tom žádný kalkul, přichází to samo.

Myslíte si, že díky podnikání jste získala větší svobodu a byl někdy moment, kdy jste to chtěla vzdát?

Získala jsem především vnitřní svobodu. Za vše zodpovídám pouze sama sobě. Je to osvobozující pocit.

Pár slabých chvil jsem měla, to přiznávám. Když jsem se na začátku setkávala s nezájmem dodavatelů o spolupráci, bylo to ubíjející. Ale věřila jsem svému snu a vzdát jsem se ho, i přes všechny překážky, nikdy nechtěla.

Co vás na své práci nejvíce baví a naplňuje?

Největší odměnou je mi zpětná vazba od zákaznic. Každé milé slovo mě utvrzuje v tom, že cesta, na kterou jsem se vydala, má smysl. Baví mě celý proces od návrhu designu po odeslání zboží zákaznici.

Jaké máte plány do budoucna, kam byste se chtěla posunout? Plánujete své služby ještě rozšířit?

Značku jsem založila loni a mám v plánu sortiment postupně rozšiřovat. Letos nabídku doplnily kraťasy na horské kolo a legíny.

Jak zvládáte práci a rodinu. Jak to všechno dokážete skloubit?

Dcera je pro mě prioritou. To, že si mohu práci nastavit tak, abych se jí mohla po škole věnovat, je velkou výhodou. Vysedávání u práce po večerech je pak daní za tuhle možnost, kterou jsem ochotna zaplatit. I z toho důvodu, že mě práce baví a nevnímám jí jako nutné zlo.

Jaké je vaše životní motto?

Jdi za svým snem, zná cestu.

Více na www.lasoul.cz