Hydratujte, slyšíte pořád dokola známé zaklínadlo v péči o pleť. Ano, bez toho by to nešlo, ale jak a čím hydratovat, aby to opravdu fungovalo?

Přece kyselinou hyaluronovou. Jde o polysacharid, který se přirozeně vyskytuje v našem těle a nejvíce pak v naší pokožce. Jako jedna z mála látek totiž na sebe dokáže navázat molekuly vody. Vtip tkví v tom, že umí pohltit až několikanásobek své hmotnosti, a právě to je princip hydratace.

Problém se odvíjí od toho, že pokožka v průběhu věku kyselinu hyaluronovou ztrácí. Pokud tedy nechcete mít vrásky je dobré ji pleti dodávat, a to buď v podobě krémů, nebo sér. Zvlášť osoby se suchou pokožkou by měly zařadit její používání do běžné péče.

Kyselina hyaluronová dovede v pleti opětovně nastartovat přirozené procesy a redukovat vrásky, zároveň na sebe také dokáže účinně vázat vodu a udržet ji v pokožce. Tím jí zaručuje potřebnou míru hydratace a svěží mladistvý vzhled.

Jinak je kyselina hyaluronová takovým univerzálním pomocníkem, který se hodí pro všechny věkové kategorie i typy pleti. Protože je to pro tělo přirozená látka, nemusíte se bát nějakých intolerancí nebo alergických reakcí, zároveň ji můžete kombinovat i s dalšími přípravky či běžnými látkami v potravinách. Zatočí s vráskami i jizvičkami.

Od pětadvaceti by s ní měla koketovat každá žena, ale samozřejmě také pánové. I pro ně jsou k dostání hyaluronové pečující specialitky.