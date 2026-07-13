Rozkveťte v létě do krásy! Květinové vzory letos ovládly módní scénu ve velkém a rozhodně už nepůsobí jen romanticky a něžně. Trendy jsou hlavně výraznější motivy, retro kvítka inspirovaná stylem našich babiček i moderní květinové potisky na tmavém podkladu.
Vedle jemných lučních kvítků tak uvidíte velké dramatické květy nebo plastické výšivky, které outfitům dodávají úplně nový rozměr.
I barevná paleta je oproti předchozím sezonám živější a odvážnější. Vedle decentní krémové, nevtíravé nebo oblíbené máslově žluté se do popředí vkrádá sytě červená, kobaltově modrá, intenzivní fuchsiová, výrazná zelená či šťavnatá oranžová.
Velkým trendem jsou také kontrasty - například výrazné květiny na černém či tmavě hnědém základu. Květinové vzory tak nepůsobí vůbec přeslazeně, ale spíš elegantně a sebevědomě.
Při výběru ovšem pamatujte, že velké a výrazné motivy opticky přidávají na objemu. Pokud chcete svou postavu naopak zjemnit, sáhněte spíš po drobnějších kvítcích nebo jemné výšivce.
A nezapomínejte ani na to, že květinový vzor vždy přitáhne pozornost tam, kde se nachází. Výrazné potisky proto raději umístěte na partie, které chcete zvýraznit, zatímco problematičtější místa nechte v jednoduchých jednobarevných tónech.
Článek vznikl pro časopis Tina.