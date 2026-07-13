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Šatník jako botanická zahrada. Květy vás rozněžní, přinesou nádech exotiky

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Klidné zemité tóny pískové barvy vycházejí ze samotné přírody, v kombinaci s...

Klidné zemité tóny pískové barvy vycházejí ze samotné přírody, v kombinaci s listy rostlin jsou přesně tím něžným elementem, který přívětivě oživí váš jemný outfit. Halenka, info o ceně v obchodě | foto: s. Oliver

Boty, cena 349 Kč
Kabelka, cena 699 Kč
Horní díl plavek, cena 79 Kč
Spodní díl plavek, cena 79 Kč
8 fotografií
Květiny letos kvetou nejen v přírodě, ale i na šatech. Pojďte proměnit šatník v botanickou zahradu. stačí jeden výrazný kousek a váš outfit rozkvete.

Rozkveťte v létě do krásy! Květinové vzory letos ovládly módní scénu ve velkém a rozhodně už nepůsobí jen romanticky a něžně. Trendy jsou hlavně výraznější motivy, retro kvítka inspirovaná stylem našich babiček i moderní květinové potisky na tmavém podkladu.

Vedle jemných lučních kvítků tak uvidíte velké dramatické květy nebo plastické výšivky, které outfitům dodávají úplně nový rozměr.

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Tina

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I barevná paleta je oproti předchozím sezonám živější a odvážnější. Vedle decentní krémové, nevtíravé nebo oblíbené máslově žluté se do popředí vkrádá sytě červená, kobaltově modrá, intenzivní fuchsiová, výrazná zelená či šťavnatá oranžová.

Velkým trendem jsou také kontrasty - například výrazné květiny na černém či tmavě hnědém základu. Květinové vzory tak nepůsobí vůbec přeslazeně, ale spíš elegantně a sebevědomě.

Při výběru ovšem pamatujte, že velké a výrazné motivy opticky přidávají na objemu. Pokud chcete svou postavu naopak zjemnit, sáhněte spíš po drobnějších kvítcích nebo jemné výšivce.

A nezapomínejte ani na to, že květinový vzor vždy přitáhne pozornost tam, kde se nachází. Výrazné potisky proto raději umístěte na partie, které chcete zvýraznit, zatímco problematičtější místa nechte v jednoduchých jednobarevných tónech.

Boty, cena 349 Kč
Kabelka, cena 699 Kč
Horní díl plavek, cena 79 Kč
Spodní díl plavek, cena 79 Kč
8 fotografií

Článek vznikl pro časopis Tina.

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