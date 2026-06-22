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Krásný dekolt i po padesátce? Jde to, zkuste naše protahovací tipy

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Podpořte své půvaby správnou péčí a prádlem. Výsledek bude stát za to!
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: F&F

Po padesátých narozeninách se ženské tělo přirozeně proměňuje. S věkem klesá hladina hormonu estrogenu, svaly slábnou a mění se i držení těla, což je často jako první vidět na krku a dekoltu.

Dobrou zprávou ale je, že správnou péčí, cvičením, stravou a padnoucí podprsenkou můžete svým půvabům vrátit svěžest, pevnost i mladistvý vzhled. A tady je pár osvědčených tipů, jak na to.

Protahujte prsní svaly

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Zahrňte do svého denního plánu pravidelné protahování a lehké cvičení. Nemusíte trávit hodiny ve fitness centru, stačí, když si uděláte pár jednoduchých cviků doma nebo třeba v práci.

Tip: Vyzkoušejte například strečink přes dveřní rám. Předloktím se opřete o zárubeň dveří tak, aby bylo ve výši ramen. Udělejte krok a jemně se nakloňte. V této poloze vydržte minimálně dvacet sekund. Stejný cvik opakujte dva až třikrát za sebou na obou stranách.

Posilujte záda

S věkem svaly slábnou, proto je nezbytné začít je posilovat. Zejména co se týče zad, ramen a oblasti mezi lopatkami, které mají zásadní vliv na držení těla.

Tip: Výborným posilovačem zádových svalů je jógová pozice „kobry“. Lehněte si na břicho, položte dlaně vedle ramen a pomalu se do nich opřete, hrudník zvedejte vzhůru, ale pánev nechte na zemi. V této poloze vydržte asi dvacet až třicet sekund a cvik opakujte, provádějte ho několikrát po sobě každý den.

Uvolněte napětí

Chronický stres, ale i nesprávné držení těla může způsobit zatuhnutí svalů a bolesti zad. Proto je potřeba, abyste do svého režimu kromě cvičení a protahování zahrnuly i automasáž či obklady.

Tip: Mezi záda a zeď položte tenisový míček a jemně s ním přejíždějte po lopatkách, páteři a ramenou. Pocítíte, jak se zatuhlost a bolest z těla postupně vytrácejí. Úlevu vám také mohou poskytnout teplé obklady, které si na patnáct minut přiložíte na postižené místo.

Článek vznikl pro časopis Tina.

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