Co je pro svěží vzhled pleti ještě důležité? • Ani ten sebelepší krém není nic platný, pokud pleť pravidelně každý den neodličujete a důkladně nečistíte. (Nezapomínejte ani na její ranní očistu – přes noc na ní ulpívají zbytky mazu, potu i prachu). Pouze čistá pleť si může odpočinout a vstřebat všechny pěsticí látky z pečující kosmetiky.

• Měla byste pamatovat na vyváženou, na vitaminy a antioxidanty bohatou pestrou stravu. Zkrátka na zdravý jídelníček. Dodávejte tělu potřebné beauty-vitaminy A, C a E. Dodržujte také vyvážený pitný režim. • Hodně spěte. V noci se tělo regeneruje a kožní buňky absolvují svůj vlastní reparační program. Proto je vydatný spánek považovaný za pravou anti-age medicínu. Extra podporou jsou také kvalitní kosmetické přípravky určené speciálně pro noční péči. • Dejte si pozor na péči o velmi citlivé a křehké oční okolí, kde se vrásky tvoří nejrychleji. Vyplatí se používat pouze krémy vyvinuté právě pro ošetřování choulostivých očních partií. Rozhodně je neaplikujte masírováním, ale jen lehkým vklepáváním bříšky prstů. • O pohyby obličeje a krku se stará padesát různých svalů, dvacet jich pak zodpovídá za mimiku. Lehká obličejová gymnastika svaly krásně uvolní, zlepší jejích prokrvení a pomáhá mírnit tvorbu vrásek. Jak na to: Konečky prstů přiložte ze stran na čelo. Pak se snažte obočí a víčka vytahovat proti odporu prstů nahoru. V napětí vydržte deset sekund a potom povolte. • Důležité je dbát na ochranu pleti před UV zářením, a to po celý rok. Než vyjdete ven, nezapomeňte na aplikaci ochranných přípravků s odpovídajícím SPF.