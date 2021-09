Začít včas

Vrásky jsou zcela přirozeným jevem, s postupujícím věkem se s nimi seznámí každá z nás. Ale ruku na srdce, kdo by se na to těšil? A kdo by je chtěl poznat předčasně?

Zatímco ženy s mastnější pletí zápasí až do důchodového věku s pupínky a o vrásku téměř nezavadí, ty se suchou pokožkou už je nedokážou ani spočítat. Není však třeba házet flintu do žita, podle typu pleti se dá vybrat ten správný antivráskový program, abyste mohla začít s projevem stáří důstojně bojovat!

V první řadě to chce samotný proces tvorby vrásek zpomalit (nebo ještě lépe zastavit).

Víte, že začít soupeřit s vráskami bychom měly už od pětadvaceti let? K tomu pomůže správný životní styl a vhodné denní a noční krémy. Ty pleť hydratují a tonizují, obsahují složky schopné regenerovat i ty nejhlubší vrstvy pleti, čímž potlačují tvorbu vrásek.

Dobrým pomocníkem je také správně provedená masáž, nejlépe z rukou odborníka, a cvičení.

Dopřát si ale můžete i rychlé omlazení pleti v některém centru estetické dermatologie. Zákroků na vyhlazení nebo vyplnění vrásek je široké spektrum, pracuje se s botulotoxinem, kyselinou hyaluronovou, laserem, je možné aplikovat na inkriminované partie kmenové buňky. Variant je dost, stačí si tedy vybrat proceduru na míru.