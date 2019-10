„Dokáže rozzářit obličej lépe než drahé krémy či make-up. Kromě toho je úplně zadarmo a zvládne ho každý,“ dodávají a mají pravdu.

Proto zkuste „nasadit“ úsměv, kdykoliv jednáte s lidmi – podtrhne vaše charisma, smyslnost, ale i otevřenost.

A jaké jsou další omlazující triky?

Vsaďte na vzory

Ptáte se proč? Protože vzory jsou hravé a dodají vašemu vzhledu „pohyb“ a rozvernost.

„Pokud sáhnete po oblečení s pruhy, geometrickými tvary, jako je třeba klikatý vzor chevron, budete vypadat zbytečně přísně. A to je škoda! Dejte proto přednost látkám s oblejšími motivy, jako jsou různá peříčka, lístky, květiny. Působí žensky, něžně a zároveň hravě,“ doporučuje stylistka.

Vybírejte zářivější barvy

Protože ty tmavší z vás dělají zbytečně smutnou, váženou, konzervativní a usedlou paní, která si nikoho nepustí k tělu. A to vy přeci nechcete...

„Sáhněte proto po jasnějších barvách, zejména u doplňků, jako jsou třeba kabelky, šátky, náhrdelníky, brože či brýle. Čím bude ozdoba blíže obličeji, tím lépe,“ soudí stylisté.

Dodržujte tříčtvrteční délku

Po čtyřicítce se metabolismus zpomaluje a musíte se hlídat. Jenže, kdo z nás to dokáže? Sem tam si člověk dopřeje dortík, kafe, vínečko… A kila letí nahoru. Je to i váš případ? Nemusíte si zoufat.

Každá žena má nějaké ty „špíčky“, které se ale dají vhodným šatníkem skrýt. Jak? Stylisté radí pořídit si spodní část oděvu ve tříčtvrteční (takzvané „midi“) délce nad kotníky. Správnou volbou je třeba tříčtvrteční kalhotová sukně nebo úzké, či naopak široké kalhoty (zvané culotte), které postavu opticky odlehčí.

Vyměňte černou za šedou

Černá je velmi oblíbená. Aby ne – opticky zeštíhluje a navíc se hodí téměř ke všemu. Bohužel je ale také tvrdá a přidává roky. Proto ji zkuste nahradit měkčími odstíny hnědé a šedé. „Jde o neutrální barvy, které mají také zeštíhlující efekt,“ dušují se odborníci. A nejen to, stejně jako v případě temně černé se dobře kombinují.

Pozor na dekolt

Všechno, co máte kolem (nebo na) krku, je důležité. Přitahuje to pozornost a vytváří to celkový výraz vašeho obličeje. Z toho důvodu stylisté radí vybírat si horní část oděvu maximálně citlivě.

„Kůže v dekoltu bohužel stárne rychleji. Proto má spousta zralých žen vrásky, povislou pleť nebo pigmentové skvrny. Z tohohle hlediska je lepší nic neriskovat a raději si vybírat topy, které mají výstřih až u krku, případně rolák,“ doporučují odborníci na módu a pokračují: „Pokud si přeci jen chcete dopřát výstřih, alespoň ho zjemněte šálkou.“

Ukažte trochu kůže

Ano, vaše tělo není to, co bývalo třeba ve dvaceti. To ale neznamená, že ho musíte zahalovat do kilometrů látky. „Noste topy s odhalenými rameny (tam bývá kůže pevná a hladká). Ženský šmrnc vám dodají šaty a sukně, kde naopak „prodáte“ hezké nohy.

Pokud jste se letos v létě nestihli opálit, nevadí. Stačí, když si lýtka oholíte a natřete samoopalovacím přípravkem nebo jen obyčejným tělovým mlékem, které je krásně vyhladí,“ uvažují odborníci.

Noste děrované džíny

Představa, že tento typ „odrbaných kalhot“ je jen pro puberťáky a rebely, je passé. Dnes jde o módní trend, který si můžete (v jemné úpravě) dovolit i vy.

„Sáhněte po riflích s decentními průstřihy. A opět nezapomeňte na délku nad kotníky! Prodlouží vám postavu, a pokud si k tomu vezmete pěkné balerínky nebo špičaté mokasíny, budete za královnu,“ říkají stylisté.