Vylepšete si jídelníček Výživa jde ruku v ruce s kvalitou pleti. Ne nadarmo se říká, že jsme to, co jíme. Zařaďte proto do svého jídelníčku co nejvíce ovoce a zeleniny a omezte alkohol, kávu a cukr, které organismus dehydratují.

Jezte naopak co nejvíce čerstvých potravin a pokrmů s vysokým obsahem vody. Patří mezi ně okurky, rajčata, vodní meloun, špenát, pomeranče či jablka, ale i kvalitní oleje, ryby a chia semínka. Denně pak pijte alespoň litr a půl vody. Z doplňků stravy sáhněte po kolagenu v prášku či koncentrovaných hyaluronových kapkách.