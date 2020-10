Když nám je -náct

Už je to tak: jakmile se začneme líčit, je logické, že se také musíme začít o pleť starat. Hlavním úkolem je její důkladné, i když velmi šetrné čištění (a to večer i ráno) a odličování. Moudro praví, že co se v mládí naučíte, ve stáří jako když najdete. A platí to i v kosmetice: osvojit si v mládí návyky pravidelné a správné péče se vyplatí po celý další život.

Stav pokožky mladých dívek se během puberty v důsledku dospívání a změn v organismu mění. „Náctky“ musí bojovat s pupínky, černými tečkami, mastnou pletí, akné atd., takže často (a správně!) vyhledají speciální péči.

Dobrá rada: I mladá pleť potřebuje chránit a hydratovat. Denní krémy ji zklidní, rozjasní a dodají jí odolnost vůči vnějším nepříznivým vlivům.