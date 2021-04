Pleťová voda na suchou a unavenou pleť

Zkuste omlazující pleťovou vodu.

Jak na to? Půlku čerstvé okurky oloupejte a nastrouhejte najemno. Vymačkejte z ní šťávu a smíchejte ji se šťávou z půlky citronu, s 60 ml mrkvové šťávy a s 30 ml mandlového oleje. Vše přelijte do lahvičky. Před každým použitím protřepejte. Spotřebujte do 2 dní.