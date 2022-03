Husté a krásně tvarované obočí lomené do vysokého oblouku? To je sen. Ne všichni jej ovšem v tomto božském stavu dostanou do vínku od přírody a dříve narozené dámy, co zažily „škubací“ devadesátky s téměř neviditelným obočím, už k němu asi jen tak nedospějí, byť k nim třeba na začátku byla příroda štědrá.

Někdy je jádro pudla hormonálního původu. Zvlášť ženy, které si už potykaly s přechodem, by mohly vyprávět o tom, jak se jednoho dne probudily vlastně bez obočí.

Možné je samozřejmě využít služeb estetické medicíny a nechat si jej dodělat pomocí mikropigmentace. Obvykle pak vydrží zhruba dva roky.

Jeho tvar se dá také razantně upravit pomocí botulotoxinu, kdy se obočí pozvedne, nebo přímo operačním zákrokem.

Než se ale k něčemu takovému odhodláte, vyzkoušejte speciální séra pro růst chloupků, ta je dovedou posílit, a obočí se tak zahustí.

Chybějící obočí?

Kreslit obočí, když jej vůbec nemáte, je samozřejmě obtížné, ale jde to. Je třeba zvolit odstín, který není ani moc teplý, ani moc studený. Nejdřív si uděláte obrys. Zkoseným štětečkem a gelovým přípravkem následně prohloubíte oční oblouk. Pak už to chce jenom trochu make-upu, ten naneste pod obočí, aby se zvýraznilo.

Mezery v obočí?

Nevadí, hravě je zamaskujete. Začněte štětcem nanášet barvu na obočí v jeho dolní části, u kořene nosu, a lehce načrtněte tvar. Pak už jen lehce tahejte štětcem nahoru, čímž se vyplní všechny mezírky. Mimochodem, stíny jsou aktuálně mezi vizážisty tím nejvyužívanějším prostředkem, dovedou totiž navodit přirozený vzhled.

Nevýrazné obočí

Obočí se dá samozřejmě dobarvit permanentní barvou. Dbejte však na to, aby byla vždy o odstín světlejší než vaše vlasy, jinak bude výsledek moc hrubý. Doby, kdy blondýnky nutně potřebovaly obočí jako uhel, jsou už pryč, teď letí odstín, který vypadá přirozeně a ladí s barvou vlasů. Tmavovlasé ženy to mají v tomhle směru snadnější, hnědou se až tolik nepokazí, světlovlásky by se měly raději poradit s kosmetičkou, která namíchá odstín, co jim bude přesně sedět.

Úpravy obočí

Podle posledních trendů nemusí být nijak dramatické. Máte-li ho až moc husté, vytrhejte nadbytečné chloupky z dolní části oblouku a u kořene nosu a obočí učešte. Pro ostatní platí, že čím méně kontaktu s pinzetou, tím líp, aktuálně stále frčí přirozený tvar, který není nutné nijak speciálně upravovat.