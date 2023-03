Znáte věk své pleti? Udělejte si náš test. Ať víte, na čem jste

TEST: Jak stárne vaše pokožka? Na čele nemám vrásky. Ano x Ne Když si přejedu rukou přes čelo, nos, bradu a dekolt, pleť je na dotek hladká a jemná. Ano x Ne Krk mám krásný, zcela bez vrásek. Ano x Ne Na obličeji se mi neobjevují červené flíčky. Ano x Ne Ráno bývám svěží, žádné otoky ani kruhy pod očima. Ano x Ne Kolem koutků úst mám jenom drobné vrásky od smíchu. Ano x Ne Neprosvítají mi cévky ani nevystupují žilky. Ano x Ne Celulitidu nemám. Ano x Ne Netrápí mě křečové žíly. Ano x Ne Když si zatlačím na stehno, nezůstává mi otisk prstu dlouho vidět. Ano x Ne Dvojitá brada není to, co by mě trápilo. Ano x Ne Na nártu mám pokožku pěkně napjatou. Ano x Ne Kolik máte ANO a kolik NE? Spočítejte výsledky. Jestli převažují odpovědi ANO, vaše pleť je stále mladá, vypadá klidně i o deset let mladší, než kolik je vám samotným. Neusínejte však na vavřínech, i když je to částečně dané genetikou, o svou pleť pečujte. Pokud ve vašich odpovědích převažuje NE, nejspíš vaše pokožka již stárne. Určitě používejte přípravky pro zralou pleť, které ji vyhlazují a oddalují proces stárnutí.