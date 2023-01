Léčivé vlastnosti ovesných vloček nelze zpochybňovat, jsou přímo synonymem zdravého stravování. Obsahují velké množství bílkovin a těch dobrých tuků, jsou plné vitaminů a minerálních látek, mluví se o nich jako o přirozeném kartáči střev.

Ale tím výčet jejich skvělých vlastností rozhodně nekončí. Ač se jedná o poměrně levnou potravinu, jde o nedocenitelného pomocníka na cestě za krásou. Dovedou zklidnit podrážděnou pokožku, k tomu mají protizánětlivé účinky. Akné, ekzém, vrásky: nic pro ně není problém.

Fungují taktéž jako peeling. Zbyde-li vám právě ta ovesná kaše od snídaně, samozřejmě neslazená, můžete to hned vyzkoušet. Jednoduše si dejte trochu kaše do dlaně a jemně si ji ve sprše vmasírujte do pokožky. Poté opláchněte. Osušte pokožku a natřete ji hydratačním krémem.

Další velkou výhodou ovesných vloček je to, že nejsou nikterak parfemované a není v nich žádná chemie – pro citlivé osoby přímo výhra. Zabalte hrst vloček do plátýnka a začněte je používat místo žínky.

A nebojte se s nimi pracovat často, buď aplikujte vločky jako takové, nebo hojivý nálev z nich, a to i v případě, že nemáte problematickou pleť. Jsou víc než dobrou prevencí proti vráskám, zaberou i na popraskané rty. Například když necháte lžíci nabobtnat ve dvojnásobném množství smetany, vznikne vám jednoduchá, ale perfektně fungující maska na rty. A tím čarování s vločkami rozhodně nekončí!