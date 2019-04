Kim Kardashian

Kim Kardashian je královnou konturování. Jak sama říká, bez make-upu by nešla ani do posilovny. Kvůli lupénce je navíc posedlá dokonalým líčením, aby odpoutala pozornost od červených flíčků na nohách. Kim má jeden skvělý tip na to, jak dokonale namalovat rty. Dle ní stačí pouze použít tužku na konturování lícních kostí na rty. „Olemujte s ní rty a teprve pak naneste rtěnku. Vaše ústa budou dokonalá a vy neodolatelná. Když konturovací tužku použijete na celé rty, docílíte tak přirozeného make-upu a nepotřebujete žádnou zbytečnou rtěnku navíc,“ myslí si.