Krém se volí nejen podle věku, ale i typu pleti (nevíte-li, jaký typ pleti máte, udělejte si náš ubrouskový test, návod je na vedlejší straně) a také podle ročního období.

Krémy na léto mívají lehčí texturu a obsahují více vody, krémy na zimu bývají výživnější s nižším obsahem vody, jejichž hutná konzistence a výživné látky pokožku lépe ochrání. A každá pleť potřebuje s přibývajícím věkem důkladnější péči.

Co hledat na krabičce?

Obvykle najdete v obchodě v regále od jedné značky několik řad, vy ale hledejte krémy s označením +30, +40, +50, +60 nebo +70 let. Přípravky proti vráskám mají často v názvu označení jako Anti-Ageing, Anti-Wrinkle a přípravky na posílení pevnosti a vypnutí pleti Firming nebo Lifting.

Jak krémy používat? Krém roztíráme od čela směrem dolů, u očí směrem od vnějšího k vnitřnímu koutku, na tvářích od středu nosu do stran. Nezapomeňte na krk a dekolt. I na tyto partie existují speciální krémy, ale běžný krém vám postačí.



Produkty z řady anti-age by měly zároveň přispívat k celkovému prokrvení pleti, k její lepší elasticitě, pevnosti, dále by měly omezit tvorbu stařeckých skvrn, napomáhat k buněčné obnově pleti a nakonec pleť i rozjasnit a osvěžit. Ideální je, když krém obsahuje kyselinu hyaluronovou, která na sebe dovede vázat vodu, a tak pleti zajišťuje dostatečnou hydrataci, vitamin C, který omezuje tvorbu stařeckých skvrn, vitamin E, A i retinol ochraňující pleť před škodlivými volnými radikály.

Naše pokožka stárne prakticky od narození, ale přibližně okolo třicítky začne stárnout rychleji. Snižuje se produkce kolagenu a elastinu, pokožka je tenčí a ztrácí pevnost a pružnost.

V menopauze pak v důsledku poklesu hormonů ochabuje činnost mazových žláz a pleť se stává drsnější, sušší a citlivější. Je potřeba ji hydratovat. Výživa kůže přichází z hloubky, z krevních cév v podkoží a ze škáry.

Výživná séra ano, či ne?

Převod živin nemůže zajistit jen krém, pomoci vám mohou i nejrůznější séra a ampule s výživou. Ohlídejte si, aby obsahovaly retinol, ceramidy, vitaminy a zpevňující látky.

Séra bývají účinnější než krémy, pokožku vyživují, zamezují tvorbě vrásek a chrání ji před volnými radikály.

Jak séra používat? Sérum aplikujte na odlíčenou a vyčištěnou pleť, naneste na obličej, krk a dekolt pár kapek a emulzi rozetřete. Teprve na sérum aplikujte krém, na den hydratační a na noc regenerační. Žádné obavy, že pleť bude umaštěná a sérum a na něj pak krém nevstřebá. Pokožka si dovede vzít krému tolik, kolik potřebuje, a také ho dokáže vstřebat.

Ubrouskový test Jaký typ pleti máte? Omyjte pleť pleťovým mlékem a vlažnou vodou, nenanášejte žádný krém a po 20 minutách přiložte na celý obličej bílý ubrousek. Chvíli ho na obličeji přidržte a pak se na něj podívejte proti světlu.

– Když se nevytvoří ani fl íček, máte suchou pleť. – Jestliže se objeví pouze ve střední partii a na čele, ale ne na tvářích, máte kombinovanou pleť. – Normální pokožka se nemastí, tak ubrousek bude jen lehce promaštěn ve středu obličeje a tváře budou sušší. – Mastná pleť promastí ubrousek celý, prostě všude. Pouze malé procento žen má normální typ pleti. Pokud patříte mezi ty šťastné, vyberte si pleťový krém s polomastnou konzistencí.

Speciální krémy okolo očí?

Tady je pokožka velmi jemná, průsvitná. Speciální krémy a séra na oční okolí se vyplatí a nejsou žádným zbytečným luxusem. Obvykle na ošetření pleti kolem očí spotřebujete jen malé množství, a tak vám déle vydrží. Chrání, zklidňují, regenerují a vyživují pokožku, příznivě ovlivňují produkci kolagenu a brání ochabování pokožky.

Jak je používat? K očím nanášejte jen trochu krému, je omyl myslet si, že když nanesete víc, pleti prospějete. Opak je pravdou. Dochází k zatížení a mohou se tvořit vaky pod očima. Krém na oční okolí aplikujte od vnějšího koutku oka k vnitřnímu a je lepší ho lehce vklepávat než vtírat. Povzbudíte tak prokrvení a oběh lymfy. Nikdy pleť kolem očí nevytahujte ani ji jinak nenamáhejte. I kůže má totiž paměť.

A něco na závěr

I když se to stále opakuje, řekneme vám to znovu – také byste měly vypít denně alespoň tři litry tekutin. V ideálním případě by voda měla obsahovat kalcium nebo magnesium. A jezte hodně ovoce a zeleniny, hlavně ty druhy, které obsahují dostatek vody, jako jsou třeba jablka, broskve, okurky, dýně, rajčata, meloun, ananas.

Takže to shrňme.Na vaší poličce v koupelně by neměl chybět denní krém, noční krém s větším počtem regeneračních látek a anti-age krém na oční okolí, chcete-li víc, pak i speciální séra. Jednou týdně dopřejte své pleti výživnou masku ze surovin z domácích zdrojů.