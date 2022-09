Alfou a omegou omlazené pokožky je hydratace. Už jste to slyšela mnohokrát... Ale jedno je vědět a druhé přizpůsobit tomu svou péči. Přitom je jasné, že obzvlášť v létě a po něm být trochu jiná – pečlivější a důkladnější než jindy.

Lidské tělo obsahuje asi šedesát procent vody. Běžně se jí z něj „vyplaví“ za den zhruba dva litry. Správná hydratace je proto důležitá pro celý náš organismus – pro ledviny, mozek, srdce, metabolismus buněk a podobně. A také pro pružnost a kondici svalů, kloubů a samozřejmě kůže. Prostě dostatek vody v organismu přispívá k jeho celkové pohodě a zdraví.

Naše kůže vytváří bariéru, která z ní zabraňuje úniku vlhkosti. Přesto může dojít k jejímu vysušení. Za rychlý úbytek vlhkosti může řada faktorů: třeba horké počasí, klimatizace, zvýšený pobyt na slunci s nedostatečnou sluneční ochranou, tělesná aktivita, ale i časté holení, chlór z bazénů a podobně.

Je-li pokožka dobře hydratovaná, je zdravější, jasnější a méně náchylná ke stárnutí. To nejjednodušší, co pro ni můžeme udělat, je pít dostatek vhodných tekutin, především vody. Dalším důležitým krokem je používání hydratační kosmetiky. Neplatí, že by to měly řešit jen zralejší ženy. „Stárnutí“ pleti, ztráta její pružnosti, tonusu, sjednocení, jasu, první linky a vrásky začínají už kolem třicítky.

Znásobte sílu, s níž pečujete

Je vaše pleť matná a silně dehydratovaná? Pak potřebuje zvýšenou péči. V tom vám pomohou séra, protože ta obsahuji pečující látky ve vyšší koncentraci, a proto jsou účinnější a působí rychleji.

Hydratovaná pleť Je zdravá a zářivá.

Je pružná, vypnutá a jemná .

Nemá sklony ke svědění, podráždění či zanícení.

Lépe k ní přilne make-up a déle vydrží.

V letním vedru často toužíme aspoň po malém osvěžení. Proto neškodí mít v kabelce či v kapse malého pomocníka – sprej s termální vodou, která prospívá normální i problematické pleti. Přirozeně ji hydratuje a osvěžuje, doplňuje minerály, zjemňuje, zklidňuje, vhodná na zarudlou a podrážděnou kůži.

Cvičte celým obličejem

Chcete pro svou tvář udělat ještě něco navíc? Zkuste obličejové cviky. V obličeji máme totiž víc než padesátku svalů, přitom pravidelně používáme jen nepatrnou část z nich. Jejich pohybem přispějeme k proudění krve po celém obličeji, které zajistí lepší okysličení buněk.

Výsledkem bude zářivá, svěží a zpevněná pleť bez zbytečných vrásek. Odborníci doporučují provádět obličejové cviky 3× až 5× týdně dvacet minut a výsledky se dostaví po několika měsících pravidelného(!) cvičení.

Cvik: Usmějte se, jak nejvíc dokážete, a konečky prstů položte do záhybů mezi nosem a rty. Prsty pak tyto drobné svaly masírujte stlačováním dolů a nahoru do původní polohy. Výsledkem budou po čase mladistvé vyplněné tváře.

Užitečný relax

Tak jak se vysušuje a stárne pleť obličeje, postihuje to i pokožku rtů. O ty pečujeme většinou až tehdy, když začínají praskat, šupinatět a přesušovat se. Zařaďte proto péči o rty do své každodenní kosmetické rutiny.

Hydratace pokožky celého těla nemusí mít vždycky podobu „obyčejného“ natírání krémem či olejem. Zkuste třeba hydratační masáž. Kůži opečuje i prokrví, a navíc prospěje vaší náladě, energii a dobré pohodě. Letní relax si můžete zpestřit tím, že se necháte masírovat někým druhým...